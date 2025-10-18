Cumbre en el Tolima definirá el futuro de la Cordillera de Los Andes

Tolima

Tras más de un año de preparación, el Tolima tiene todo listo para ser la sede del Primer Encuentro Sudamericano para la Protección de la Cordillera de Los Andes. Del 22 al 24 de octubre de 2025, en Ibagué y el municipio de Murillo se reunirán delegados de los cinco países que integran la Cordillera de Los Andes: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Colombia.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, indicó que el Encuentro contempla espacios de diálogo y concertación para llegar a acuerdos concretos sobre la protección de las riquezas naturales de la Cordillera, en la que habitan por lo menos 90 millones de personas.

La funcionaria afirmó que, en el marco del Encuentro, el Parlamento Andino sesionará el miércoles 22 de octubre en Ibagué. Sesión en la que se discutirán iniciativas como la declaratoria de la Cordillera de Los Andes como zona especial de protección, la promoción del turismo regenerativo y el fortalecimiento de un mismo marco normativo para todos los países andinos.

“El 23 de octubre vamos a tener un evento cerrado para invitados con el objetivo de tener decisiones claras, concisas y concretas frente a la protección de la Cordillera. Vamos a hacer paneles de ámbitos políticos, científicos, académicos y de organismos multilaterales y de financiación que pueden aportar a la protección de la Cordillera”, explicó Lozano.

Ericka Lozano, secretaria de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima Ampliar

Luego, el 24 de octubre serán llevados hasta Murillo, en el norte del Tolima, los invitados especiales como embajadores, parlamentarios andinos, gobernadores, alcaldes, delegados internacionales, directores de las corporaciones autónomas, entre otras personalidades. Se les dará a conocer el municipio que acaba de ser reconocido como uno de los “mejores pueblos turísticos del mundo” por parte de la ONU de Turismo Sostenible.

“Los llevamos a conocer este bello municipio. Vamos a conocer las Rutas del Arriero y de la Lana. Y finalmente compartir con la comunidad y conocer cada uno de los beneficios que ofrece este municipio. Luego hacemos un ascenso al Parque Natural Nacional Los Nevados, pero antes hacemos una siembra de 200 frailejones y especies nativas en Ventanas”, contó.

Al final del Encuentro, se prevé la firma de la Declaración de Murillo, un acta en el que quedarán plasmados todos los acuerdos sellados durante los tres días de la cumbre. El más importante, la creación del ‘Fondo Multidonante para la Protección de la Cordillera’, con el que se esperan reunir 1,5 millones de dólares.

“Los recursos serán destinados a investigación y protección de la Cordillera. Arranca con el Encuentro, pero es un Fondo que va a estar abierto, que permite la integración de todos los gobiernos subnacionales de todos los países que la integran y sería administrado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI)”, agregó la secretaria.

Por último, en medio del Encuentro también se espera crear el primer Parlamento Juvenil Andino del Tolima.