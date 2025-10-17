Murillo, Tolima ganó el premio al Mejor Pueblo Turístico 2025, otorgado por ONU Turismo

Tolima

El reconocimiento fue otorgado en el marco de la ceremonia de la quinta entrega de los Best Tourism Villages, en el marco de la 3ª Reunión Anual de la Red, en la ciudad de Huzhou, China, al municipio de Murillo, en Tolima, como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo en 2025.

En la ceremonia estuvo presente la alcaldesa de Murillo, María Camila Sánchez, quien al recibir el reconocimiento afirmó: “Es el reflejo del trabajo en equipo y la dedicación de nuestra comunidad. Hoy, Murillo se posiciona como un destino que ofrece un turismo en armonía con la naturaleza y con nuestras tradiciones, siendo los mejores entre los mejores.”

La selección de Murillo como mejor pueblo turístico, empezó en febrero cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió la convocatoria nacional para definir los municipios a postular a nivel mundial. En este proceso participaron 28 municipios de 13 departamentos.

Luego de una evaluación técnica, que contempló nueve criterios establecidos por la organización internacional: recursos naturales y culturales; promoción cultural; sostenibilidad económica, social y ambiental; cadena de valor turístico; gobernanza; infraestructura, y salud y seguridad, se seleccionaron ocho que, en mayo, fueron postulados por Colombia ante la ONU Turismo.

Nevado del Ruiz

Este es un reconocimiento a un municipio emblemático de turismo sostenible: Alexander Castro

Según Alexander Castro, secretario de Turismo y Cultura del Tolima, esta ha sido una posibilidad para mostrarle a Colombia y al mundo la belleza del departamento, la riqueza ambiental y sostenible “Estamos felices por Murillo y por el corazón de Colombia que es el Tolima”.

El mundo conoció la belleza del municipio de Murillo, Tolima

Murillo es un municipio ubicado a los pies del majestuoso Nevado del Ruiz, donde la historia y la naturaleza caminan juntas por senderos ancestrales. Allí, la cultura florece en las manos de sus artesanos, en la cosecha del campo y en el calor y la tradición de su gente.

Este reconocimiento resalta la destacada labor del municipio de Murillo en la preservación del medio ambiente y la promoción de un turismo responsable. Sus paisajes, que combinan páramos, cascadas y bosques de palma de cera, se complementan perfectamente con una rica oferta cultural, como lo evidencian eventos emblemáticos como el Concurso de la Arriería, las ferias gastronómicas y el Festival de la Cosecha de Papa, los cuales reflejan la vibrante tradición local.

Parque Nacional Los Nevados en Murillo, Tolima, Colombia. (Foto de Juancho Torres/Agencia Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Igualmente, el municipio ha avanzado en proyectos de sostenibilidad, incluyendo la reforestación, la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y la reducción del uso de plásticos de un solo uso, reforzando su compromiso con un modelo de turismo regenerativo.

Murillo ha logrado entrar entre los destinos más emblemáticos del mundo, que apuestan por un turismo sostenible, mostrando que cuando la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad se entrelazan, el turismo se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo de los territorios.