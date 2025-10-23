Sintrainagro protesta por señalamientos de Forjando Futuros que los asocian con Chiquita Brands
La Fundación Forjando Futuros habría señalado a Agrícola El Retiro con procesos de reparación de víctimas relacionados con Chiquita Brands.
Apartadó, Antioquia
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) realiza este jueves 23 de octubre una manifestación pacífica en el municipio de Apartadó en respaldo a los trabajadores de Agrícola El Retiro y en defensa del empleo digno, la estabilidad laboral y el desarrollo de Urabá.
La movilización surge como respuesta a los señalamientos de la Fundación Forjando Futuros, dirigida por Gerardo Vega, que, según el sindicato, han vinculado sin fundamento a Agrícola El Retiro con procesos de reparación de víctimas relacionados con Chiquita Brands.
Rechazo de señalamientos
Sintrainagro calificó esas afirmaciones como “irresponsables y falsas”, advirtiendo que ponen en riesgo los derechos laborales, la estabilidad de más de 4.000 trabajadores y el sustento de miles de familias que dependen directamente de la empresa.
“Agrícola El Retiro no es Chiquita Brands. Su operación es legítima, transparente y cumple con toda la normatividad colombiana”, enfatizó el sindicato en un comunicado.
Según Sintrainagro, las tierras que conforman Agrícola El Retiro fueron adquiridas legalmente por empresarios de la región, y en 2004 una sociedad internacional propietaria de Banacol asumió la operación. La empresa, aseguran, se ha destacado por una gestión ética y responsable.
Actualmente, Agrícola El Retiro genera más de 16.000 empleos directos e indirectos y ofrece salarios 1,85 veces superiores al salario mínimo legal vigente, por encima del promedio del sector agropecuario. Además, promueve la inclusión laboral a través de un programa de igualdad de oportunidades concertado con el sindicato y con la UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación).
Por su parte, Gerardo Vega ha insistido en la relación de Agrícola El Retiro con Chiquita Brands: “Hemos encontrado que hay 73 fincas que son de agrícola El Retiro, que fue fundadora de Banadex, y a la vez Banadex filial 100% de Chiquita Brand, o sea, es la misma cosa, y esas empresas deberían responderle a las víctimas. Pero entonces ahora dicen que porque reclamamos que le paguen la indemnización a las víctimas, que estamos poniendo en riesgo 10.000 empleos. La Fundación Forjando Futuro ni Gerardo Vega están para quitarle empleos a la gente, es falso completamente lo que están señalando”.
“Sintrainagro defenderá siempre el trabajo, la verdad y la estabilidad de Urabá. No se trata solo de proteger los empleos, sino de garantizar empleos dignos, con bienestar y condiciones justas que Agrícola El Retiro ha construido junto a sus trabajadores”, expresó el sindicato.
Finalmente, la organización sindical rechazó de manera contundente los ataques contra la empresa y reafirmó su compromiso con la defensa de la verdad y el desarrollo del territorio urabaense.