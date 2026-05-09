Policía Metropolitana de Tunja desplegará 700 uniformados por el Día de la Madre

La Policía Metropolitana de Tunja dispondrá de cerca de 700 uniformados para brindar seguridad en el Día de la Madre / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja anunció un robusto plan de seguridad para este fin de semana con motivo de la celebración del Día de la Madre, una de las fechas que en los últimos años ha registrado los mayores índices de violencia en la capital boyacense.

El coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la institución, informó que serán cerca de 700 uniformados quienes estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad.

“Tenemos alrededor de 650 hombres y mujeres destacados para garantizar la tranquilidad de este fin de semana. Además, recibimos el apoyo de 150 policías de la Escuela Rafael Reyes y organizamos grupos de distintas especialidades para fortalecer el trabajo de la Patrulla Púrpura en protección a la mujer, la familia y el género”, explicó.

La estrategia busca contrarrestar delitos asociados a la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, problemáticas que suelen incrementarse durante esta celebración. La Patrulla Púrpura tendrá un papel central en la atención de casos de agresión y en la protección de las víctimas, mientras que otros grupos especializados estarán encargados de la vigilancia en zonas residenciales, establecimientos comerciales y espacios públicos de alta afluencia.

Por otro lado, la Policía Metropolitana hizo un llamado a la comunidad para que la celebración se desarrolle en un ambiente de respeto y convivencia.

“Primero que, si van a consumir alcohol, lo hagan de manera responsable. Ojalá que no lo hagan, más bien que celebren esta fecha a esa persona tan especial, que es la mamita, de una forma diferente, con un almuerzo, con una cena, con una integración y sin el uso del alcohol, que es lo que definitivamente nos genera los problemas”, añadió el coronel.

Consumo responsable de alcohol : se recomienda evitarlo o moderarlo, ya que es uno de los principales detonantes de riñas y hechos de violencia.

: se recomienda evitarlo o moderarlo, ya que es uno de los principales detonantes de riñas y hechos de violencia. Celebraciones familiares alternativas : compartir un almuerzo, una cena o actividades recreativas sin necesidad de bebidas alcohólicas.

: compartir un almuerzo, una cena o actividades recreativas sin necesidad de bebidas alcohólicas. Denuncias de violencia: las mujeres víctimas de agresiones pueden comunicarse a la línea 123 para recibir atención inmediata.

El Día de la Madre, además de ser una jornada de homenaje, ha sido catalogado por las autoridades como una de las más críticas en materia de seguridad. En años anteriores, se han registrado altos niveles de violencia intrafamiliar y riñas asociadas al consumo excesivo de alcohol. Por ello, el despliegue de casi 700 uniformados busca anticiparse a posibles incidentes y garantizar que la celebración se viva en paz.

El coronel Lemus Pinto reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los tunjanos y pidió la colaboración de la ciudadanía para que esta fecha sea un verdadero homenaje a las madres. “La invitación es a que celebremos con respeto, con unión familiar y sin excesos. Queremos que este fin de semana sea recordado por la alegría y no por la violencia”, concluyó.