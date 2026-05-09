Entregan la Calle Colombia en Olaya Herrera para dignificar la movilidad de 400 familias

Lo que durante décadas fue símbolo de abandono, inundaciones y barro, hoy es sinónimo de dignidad y desarrollo. El alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente la Calle Colombia, en el sector Central del barrio Olaya Herrera, una obra histórica que transforma la calidad de vida de más de 400 familias de la comunidad.

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La intervención comprendió 793 metros lineales de pavimento en concreto rígido, resultado de los 625 metros inicialmente proyectados más 168 metros adicionales que fueron incorporados atendiendo la solicitud de la propia comunidad, ampliando el alcance de la solución.

La obra también incluyó la construcción del sistema de alcantarillado para las familias de la parte final de la calle, y un nuevo canal pluvial para direccionar las aguas lluvias al caño Ricaurte.

Se acabó el abandono y se salda una deuda histórica

Durante años, esta vía fue una de las más afectadas por las lluvias y el desbordamiento del canal Ricaurte. En temporada de lluvias, el sector se paralizaba y el agua permanecía por horas e incluso días frente a las viviendas.

Las imágenes de vecinos cruzando en canoas se convirtieron en postal dolorosa de una problemática que parecía no tener fin. Hoy, esa realidad quedó atrás.

“Lo dijimos y lo cumplimos: aquí no se vuelve a cruzar en canoas. Esta obra no es solo concreto, es dignidad para nuestra gente. La Calle Colombia deja de ser noticia por inundaciones y pasa a ser ejemplo de que cuando hay voluntad, los problemas históricos se resuelven”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante la entrega.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, representó una inversión de $5.048 millones dentro proyecto de Rehabilitación de la Malla Vial Fase 2, una estrategia distrital orientada a atender sectores históricamente relegados en materia de infraestructura vial.

La movilidad en la Calle Colombia fluye hoy de manera segura y estable, tanto para vehículos como para peatones. El concreto reemplazó al barro; la planeación técnica reemplazó a la improvisación; y la respuesta institucional reemplazó a años de espera.

La entrega de la Calle Colombia ratifica el compromiso la Alcaldía Mayor de Cartagena de intervenir donde más se necesita, priorizando sectores que durante décadas no recibieron soluciones estructurales.

En Olaya Herrera, la diferencia se siente y se ve. Donde antes había agua estancada y desesperanza, hoy hay pavimento, movilidad y dignidad. La Calle Colombia ya no es una promesa: es una obra terminada, entregada y al servicio de su gente.