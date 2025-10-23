Niña de 2 años desapareció en Cañasgordas: madre con antecedentes por violencia se la habría llevado

Cañasgordas, Antioquia

La Alcaldía de Cañasgordas emitió una alerta por la desaparición de Arisbeth Edilaine Roldan Guisao, una niña de dos años que se encontraba bajo un proceso de restablecimiento de derechos y al cuidado de su abuela materna, al ser víctima de violencia intrafamiliar.

Según el reporte del comisario de Familia, la madre de la menor se presentó el pasado lunes 20 de octubre ante la abuela indicando que asistiría con la niña a una cita con la psicóloga en el hospital municipal, relacionada con el tratamiento psicológico ordenado dentro del proceso administrativo.

Una habitante del municipio habría visto por última vez a la mujer y a la niña en el sector de Las Heliconias, donde aparentemente abordaron un bus con destino al Urabá sin llevar equipaje. Desde entonces, no se tiene ninguna información sobre el paradero de Arisbeth.

¿Qué se sabe?

La menor había permanecido anteriormente en un Hogar de Paso, y posteriormente la Comisaría de Familia determinó que quedaría bajo custodia de su abuela, mientras la madre continuaba en acompañamiento y evaluación. De acuerdo con las autoridades, la madre tiene antecedentes dentro de un proceso por violencia intrafamiliar, razón por la cual no estaba autorizada para tener la custodia de la niña.

“Se había puesto en custodia de cuidados personales con la abuela, y había estado la niña ya en Hogar de Paso durante tres semanas. La abuela se comprometió a cuidarla, la mamá también se había comprometido, aunque no era apta para cuidarla, explicó Antonio Rodríguez, comisario de Familia de Cañasgordas.

La Alcaldía de Cañasgordas hizo un llamado a la población del Occidente antioqueño y otras zonas del departamento para brindar cualquier información que permita ubicar a la menor, advirtiendo que podría encontrarse en situación de riesgo.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la Comisaría de Familia al número 304 432 6433 o con la Policía Nacional a la línea de emergencia del 123.