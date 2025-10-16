“Teléfono Negro 2” la aterradora secuela que llega para este Halloween

Regresa El Raptor en la nueva entrega “Teléfono Negro 2” (Black Phone 2), que se estrena en cines colombianos el 16 de octubre. En la dirección encontramos a Scott Derrickson quien regresa a la silla en esta secuela que combinan el suspenso y terror que son la base de la espelúznate historia donde los hermanos Gwen y Finn deberán enfrentarse a un asesino mucho más poderoso, que ha trascendido de la muerte y que resulta ser más importante para ellos de lo que jamás imaginaron.

Cortesía: Universal Pictures Película “Teléfono Negro 2” Ampliar

En “Teléfono Negro 2”, mientras Finn, ahora de 17 años, lucha por sobrellevar su vida después del cautiverio, Gwen, de 15 años, comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones inquietantes de tres niños que son acechados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake.

Protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Demián Bichir, Miguel Mora, Jeremy Davies y Arianna Rivas, el largometraje es el estreno aterrador de la semana donde los hermanos están decididos a resolver el misterio y finalmente terminar con este tormento que ha sido una pesadilla para ellos. “Teléfono Negro 2” (Black Phone 2) se estrena el 16 de octubre en salas de cine colombianas.