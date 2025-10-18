Tendencias que marcarán los disfraces para Halloween: Maquillaje y uñas

Este Halloween, la creatividad se convierte en el mejor disfraz. Entre brillos, contrastes y colores audaces, Masglo una de las marcas más importantes de esmaltes, indica que este año la tendencia es a fusionar lo disruptivo de la temporada con la elegancia, tradición y modernidad que caracterizan a la marca.

Le puede interesar: Esta es la colección antigua de Paleta Drácula por la que coleccionistas pagarían más de 3.5 millones

“En cuanto a tendencias de maquillaje, déjense llevar, tomen los colores y jueguen frente al espejo para lograr looks que en otras fechas podrían ser señalados, pero que en octubre se convierten en icónicos”, comenta Sofía Acero, líder de tendencias de maquillaje en Masglo.

El glamour gótico continúa reinando con pieles pálidas y sombras intensas, perfectas para recrear catrinas y vampiros, este año Merlina se consolida como el disfraz estrella del año, impulsado por el éxito que tuvo la serie de Netflix en Colombia.

Lea también: Todo lo que debe saber sobre Merlina: ¿Habrá tercera temporada?

Para quienes buscan un look más glam y tradicional, las calaveras combinan la elegancia del maquillaje clásico con un toque artístico ideal para la temporada. La piel luce fresca y luminosa, los labios se mantienen naturales con un brillo sutil, y el verdadero protagonista es la mirada: intensa, definida y con un acabado dramático. Un estilo sofisticado que equilibra lo femenino con un guiño creativo y moderno.

Los looks animales nunca pasan de moda: el clásico maquillaje de leopardo resurge con un toque sofisticado. Y para quienes se atreven a ir más allá, los delineados en tonos vibrantes toman el centro del escenario.

“Halloween es la excusa perfecta para experimentar con las uñas; el nail art se convierte en el complemento esencial de los looks de la temporada”, señala Lina Valderrama, líder de tendencias en uñas para Masglo.

Lea más información: Esto es todo lo nuevo que llegará a Netflix en el mes de octubre, estreno de películas y series

Entre las manicuras más buscadas destacan:

El minimalismo spooky , con pequeños fantasmas, telarañas o calabazas sobre bases nude como Compulsiva de Masglo Gel Evolution.

, con pequeños fantasmas, telarañas o calabazas sobre bases nude como Compulsiva de Masglo Gel Evolution. Los diseños metalizados , con tonos como Visionaria.

, con tonos como Visionaria. Y las uñas vampirescas o góticas, con acabados stiletto, degradas en color rojo intenso como Farandulera y Sangre Toro, en el borde de la uña.

Le puede interesar: Top 10 mejores películas de Netflix, según la IA: ¿está su favorita en la lista?

Con estas propuestas, Halloween 2025 se convierte en un lienzo para la creatividad. Entre colores vibrantes, maquillajes expresivos y manicuras detalladas, Masglo invita a todos a explorar su estilo sin límites y descubrir los looks que realmente hechizan.