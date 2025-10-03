Halloween es el eje de las Vacaciones Recreativas de octubre en la Cinemateca de Bogotá

El programa Vive la Cinemateca, de la Cinemateca de Bogotá, de Idartes, presenta una programación alternativa para el público que vivirá la semana de descanso escolar en la capital y que busca actividades tranquilas, divertidas y con aprendizaje para explorar en familia. Vacaciones Recreativas que van del 4 al 12 de octubre, es una iniciativa que tiene como misión promover y aprovechar el uso del tiempo libre, en alternancia con los deberes escolares, y en la Cinemateca de Bogotá este espacio permitirá que las personas más jóvenes puedan aprender, disfrutar y crear mundos de fantasía por medio de experiencias sonoras y visuales, que les permitirán acercarse al mundo mágico y lleno de posibilidades del cine y las artes audiovisuales.

Durante una semana las niñas, los niños, jóvenes y sus familias serán los visitantes de la Cinemateca, con la maratón de actividades de un solo día, conocida como Tómate la Cinemateca, que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre. Además, algunas de las actividades se extienden a las salas de Cinemateca de El Tunal y Fontanar del Río, en la localidad de Suba. La Sala Rayito, espacio para niños y niñas entre los 0 a 5 años, contará con la experiencia artística “La Vitualla” que significa abundancia de alimentos para preparar una receta los días 7 y 8, octubre; y el 9 y 10 de octubre, “El dragón del agua”, una mezcla de danzas, ritmos y melodías para llamar al dragón del agua y que regrese a la tierra.

Dentro de la agenda de talleres podrán encontrar: Frankenstein electrónico: transforma tus juguetes en circuitos sonoros, Bichos y Alimañas: criaturas mecánicas sonoras en movimiento, Capturando Insectos Desconocidos, Iluminando monstruos, criaturas extrañas y espantos, Naturaleza fantástica: monstruos de la montaña, y dos talleres de Capacidades Diversas para niñas, niños y jóvenes con discapacidad auditiva que quieran aprender a contar una historia, titulado Contando historias: Aventuras de un insecto, que tendrá dos sesiones, el 7 y 8 de octubre.

La Franja Infantil presentará la película animada “El día que la tierra explotó” y la Franja Juvenil, “El viaje de Chihiro”, de Hayao Miyazaki. El 4 de octubre la nueva edición de Tómate la Cinemateca trae un día para vestirse con el disfraz de los personajes favoritos y vivir la maratón de actividades en las que se mezclan las artes audiovisuales y experiencias como: “Bicho express: Taller de Insecto Títeres”, “Escenarios Ramodélicos: La magia de los espacios en el cine”, “Insectario de manchas: dibuja bichos con témpera y tabletas wacom”, entre otros.

Además, se realizarán visitas guiada para niñas y niños de la Exposición Arañas en el paraíso e instalarán dos estaciones de maquillaje dedicadas al Halloween. La agenda detallada de la programación se puede consultar en la página web de la Cinemateca de Bogotá y sus redes sociales.