Así comenzó el Congreso Colombiano de la Construcción: llamado a recuperar la política de vivienda

Durante la jornada inaugural, el presidente de la Junta Directiva de Camacol, Jorge Segebre, lanzó un fuerte llamado al Gobierno Nacional ante la crisis que atraviesa la política de vivienda en Colombia.

“El presidente olvidó lo que significa una verdadera política de vivienda. Pensó que se trataba solo de contratistas, cuando en realidad se trata de constructores que ofrecen hogares dignos a las familias. Hoy faltan más de cuatro millones de viviendas y cuatro de cada diez colombianos viven en arriendo. Programas como Mi Casa Ya eran fundamentales; si se hubieran mantenido, el déficit sería menor y más familias tendrían una vivienda propia”, expresó.

Cifras que preocupan

Según explicó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, desde la llegada del presidente Gustavo Petro, las ventas del sector constructor se redujeron a casi la mitad frente a las cifras de hace tres años.

“Desde la llegada del presidente Petro, las ventas del sector cayeron casi a la mitad. Las iniciaciones de vivienda alcanzaron su punto más bajo desde 2012, con solo 110 mil unidades en construcción, y los desistimientos de compra se duplicaron, sobre todo en vivienda de interés social. El sector completa dos años de crecimiento negativo en su aporte al PIB”, dijo Herrera.

El sector completa hasta ocho trimestres consecutivos de caída en su aporte al Producto Interno Bruto, lo que evidencia una recesión técnica. Además, la informalidad laboral aumentó.

“La construcción es un motor clave para la economía”: presidente de Bancolombia

Durante el mismo evento, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, destacó el papel clave del sector edificador como motor del desarrollo económico y del empleo en el país. Sin embargo, advirtió que la eliminación de los subsidios de vivienda ha dejado sin acceso a miles de familias.

“La construcción es un motor clave para la economía, ya que genera empleo y dinamiza la actividad económica. Por eso, contar con este espacio en Barranquilla para discutir los retos del sector, cómo seguir avanzando y fortalecer su crecimiento es fundamental. Entre los principales desafíos se encuentra la reducción o eliminación de subsidios para vivienda, un tema central en las conversaciones de este Congreso de Camacol”, destacó.

El Congreso Colombiano de la Construcción arrancó con un mensaje contundente: Colombia necesita una política de vivienda sólida, estable y sostenible que recupere la confianza de las familias y del sector edificador, clave para el bienestar y el desarrollo del país.