Registraduría alerta por correos falsos sobre jurados de votación para la consulta del 26 de octubre

Colombia

La Registraduría Nacional alertó a la ciudadanía sobre la circulación de correos electrónicos falsos que buscan engañar a los colombianos con supuestas notificaciones de designación como jurados de votación para la consulta popular del 26 de octubre.

¿Cómo llegan los correos fraudulentos?

Los mensajes falsos llegan con el asunto “Notificación oficial - Designación como jurado de votación (Consulta Popular 26/10/2025)” y provienen del correo registradorcne@infojuradosregv.com, el cual no pertenece al dominio oficial de la Registraduría (@registraduria.gov.co).

De acuerdo con la entidad, los correos incluyen un archivo PDF con un enlace malicioso que promete mostrar la información de designación y exige ingresar una contraseña (“PACTO2025”).

La Registraduría advirtió que se trata de una comunicación fraudulenta y pidió a los ciudadanos no abrir el archivo ni hacer clic en los enlaces adjuntos, ya que podrían comprometer la seguridad de sus datos personales.

¿Cómo son los correos legítimos de la Registraduría?

La Registraduría recordó que los correos oficiales de notificación a jurados fueron enviados desde la dirección notificacionconsultas@registraduria.gov.co.

En estos mensajes se incluye directamente en el cuerpo del correo la información sobre el lugar de votación, fecha y hora de la capacitación.

¿Cómo verificar si fue designado como jurado para este domingo?

Para evitar confusiones, la entidad invitó a los ciudadanos a verificar si fueron designados como jurados de votación ingresando al portal oficial www.registraduria.gov.co.

Allí deben acceder a la sección “Electoral” y seleccionar el botón “Consulta Jurado de Votación”, o ingresar directamente a este enlace:

Aquí: Verifique si fue designado como jurado de votación para este 26 de octubre

¿Si no asisto como jurado de votación tendré multas?

Si usted fue designado como jurado de votación y no asiste podrá recibir una multa de (COP.14. 235.000)

Por eso es importante que de cara a los comicios del domingo usted verifique si fue asignado como jurado de votación.

¿Quiénes podrán participar de la consulta este domingo?

La consulta esta abierta a todos los ciudadanos que estén inscritos en el censo electoral..

Basta con que usted verifique en este link usted digite su numero de cedula para conocer su puesto de votación

¿Solo se elige el candidato presidencial?

El domingo usted podrá elegir también al aspirante del Pacto Histórico para senado y Cámara de Representantes, entre una lista de 800 precandidatos presentadas por la coalición

Quienes queden elegidos estarán en la lista cerrada que se presentara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.