“A veces se percibe una sensación de ausencia de justicia”: vicepresidente de la Corte Suprema

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, aseguró que la justicia colombiana enfrenta retos profundos y reconoció que “a veces se percibe una sensación de ausencia de justicia”, al señalar que persisten demoras, congestión y desconfianza ciudadana frente a las decisiones judiciales.

“Reconocerlo no nos debilita, por el contrario, nos compromete”, afirmó Lenis, al destacar que aunque el sistema ha avanzado en beneficio de la ciudadanía, aún existen dificultades evidentes como la alta litigiosidad, los cargos de trabajo excesivos y las barreras que limitan el acceso a la justicia.

Justicia somos todos

Durante su intervención en el evento organizado por Camacol, Lenis invitó a los colombianos a comprender que la justicia “no corresponde solo a los jueces”, sino que “en ella también intervienen distintos actores sociales. Justicia somos todos”.

El magistrado advirtió sobre los riesgos de las transformaciones impulsadas por la tecnología y las redes sociales, donde “las plataformas sociales ocupan hoy el lugar del juez implacable” y “la opinión instantánea y el veredicto fulminante sustituyen a la deliberación”.

Lenis recordó que la Corte Suprema, a lo largo de sus 139 años, ha contribuido al bien común y a la consolidación del Estado social de derecho, recordando decisiones históricas como la que permitió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

“Se trata de una justicia que ha estado presente y ha reconocido a una sociedad múltiple, pluralista, que defiende la institucionalidad y rechaza el autoritarismo y la arbitrariedad”, señaló.