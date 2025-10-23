Famiempresario Interactuar 2025: la microempresa que crece con propósito

La edición número 35 del Famiempresario Interactuar 2025 celebró el poder transformador de la microempresa colombiana. Seis emprendimientos fueron galardonados por su compromiso con la sostenibilidad, la generación de empleo y el desarrollo territorial: Campo Verde, Asecontry Servicios y Soluciones, Legado Cocina Colombiana, Moto Stylee, Saborini y Zule Coffee.

Microempresa con propósito

Durante el encuentro, la directora ejecutiva de Interactuar, Lina María Montoya Madrigal, resaltó el papel de la microempresa en la construcción de un país más sostenible y equitativo.

“El concepto de este año, Creciendo Juntos Ganamos Todo, significa que para impulsar la microempresa que está en el centro de la economía de Colombia, es el motor de nuestra economía, genera más del 60% del empleo en nuestro país, nos tenemos que unir, tenemos que seguir trabajando para que no sea difícil”, señaló.

Entre los 18 nominados de esta edición, el 50% son liderados o coliderados por mujeres, el 94% están formalizadas, el 83% implementan buenas prácticas sociales y el 61% aplican estrategias ambientales sostenibles, reflejando un sector que avanza hacia modelos de gestión más conscientes e inclusivos

El reconocimiento principal fue para Saborini, una empresa familiar de Rionegro, Antioquia, dedicada a la producción y comercialización de pulpas y jugos naturales. Liderada por Jeisson Andrés Rico, la compañía se destacó por generar 20 empleos formales y proyectar la creación de 100 más en los próximos cinco años, con una apuesta por el bienestar, la formación y las oportunidades para jóvenes y madres cabeza de hogar.

Los otros ganadores que transforman desde su territorio