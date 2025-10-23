Pereira registra una disminución de los homicidios durante el mes de octubre

Pereira

De acuerdo con los informes oficiales, durante el último mes se registró una reducción cercana al 35 % en los casos de homicidio, teniendo en cuenta dos factores: uno la periodicidad de los sucesos y dos, comparando las cifras con la vigencia pasada, pues hasta el 20 de octubre se contabilizan 10 muertes violentas, comparadas con 15 homicidios del 2024.

Durante 15 días que lleva operando el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen en Pereira, también se ha logrado la captura de 27 personas, la incautación de 24 mil gramos de estupefacientes, se han incautado 10 armas y la recuperación de cinco vehículos.

Las autoridades atribuyen estos resultados a un trabajo de inteligencia, patrullaje y acciones judiciales que buscan recuperar el control en las zonas críticas de la ciudad, así cómo desarticular las estructuras del crimen organizado.

Recordemos que a través del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, se ha evidenciado un listado de al menos 200 personas que conforman varias células delictivas de organizaciones como ‘Cordillera’ y ‘Los Rebeldes’, que sostienen una lucha frontal por el manejo del tráfico de drogas, sobre todo las sustancias sintéticas, lo que ha desencadenado en una ola de homicidios que desde el primero de octubre del 2024 y hasta la fecha, deja más de 300 muertes en Pereira y Dosquebradas.

¿Y dónde están los cabecillas?

Sin embargo, y pese a estos resultados operacionales que hoy muestran las autoridades, todavía se espera la captura de máximos cabecillas de estas organizaciones como alias ‘Juangui’, ‘Tres Caras’, ‘Don A’, entre otros, que aparecen en los carteles de los más buscados en el área metropolitana de Pereira.

Al parecer, se tienen registros mediante labores de inteligencia que estarían adquiriendo bienes como hoteles, farmacias y establecimientos de comercio para el lavado de activos; además, de la compra de viviendas y condominios en sectores lujosos como Cerritos, Álamos y Pinares que se estarían adquiriendo con dinero del narcotráfico.

Pese a esto, y aunque se dice que muchos en la región conocerían la identidad de estos cabecillas, nadie se atreve a denunciarlos.