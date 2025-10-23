“Citaremos a moción de censura”: sectores políticos reaccionan a proyecto de Asamblea Constituyente

Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presento el borrador del proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Tras conocerse el documento, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que citará a moción de censura al ministro de Justicia.

“El Gobierno quiere adelantar una constituyente a la venezolana. Pretenden crear delegados especiales para garantizar las mayorías de Petro. Citaré a moción de censura en el Senado a Eduardo Montealegre por sus constantes esfuerzos de acabar con la Constitución de 1991. No puede pretender cambiar las reglas de juego para manipular las elecciones de 2026 y perpetuar a Petro en el poder”.

Por su parte el precandidato presidencial, David Luna, indicó que en caso de que el Congreso apruebe este proyecto, acudirán a la Corte Constitucional para demandarlo.

“Si el Congreso llega a aprobar este proyecto para convocar una Asamblea Constituyente, desde ya anuncio que acudiremos a la Corte Constitucional para demandarlo y defender la Carta del 91. No se trata de un debate político: se trata de proteger el pacto democrático que le dio derechos, libertades y estabilidad a los colombianos durante más de tres décadas”.

Sumado a esto la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, afirmó que con esta propuesta el Gobierno está reconociendo que buscan cambiar toda la Constitución del 91.

“Tumbar a la caneca la Constitución del 91. El trámite de una Constitución es largo, es detallado y la motivación del Gobierno es campaña pura para buscar la reelección del presidente Petro en el 2030. No le importa lanzar al país a dos años y medio de incertidumbre, de agitación. No tiene ni pie ni cabeza el tipo de convocatoria que plantea, pero estar en campaña reconociendo por fin que quieren acabar toda la Constitución del 91”.

De igual modo el Partido de La U anunció su rechazo al proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y mencionó que la propuesta “no representa las verdaderas necesidades del país ni recoge las aspiraciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Responde más a intereses particulares y cálculos electorales”.

Aún así, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, afirmó que la Asamblea Nacional es necesario para el país y señaló que se deben adelantar múltiples cambios como la elección de los magistrados.

“Necesitamos reformar los entes de control, algunos entes de control y formas de elección están prestas a la corrupción y eso no le sirve al país. Necesitamos solucionar que los corruptos en verdad paguen sus deudas que paguen la plata que se perdió, que paguen cárcel. Elementos como estos no están resueltos en la constitución y hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente para resolverlo”.