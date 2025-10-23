Nicolás Vikonis: “Pude ser importante, pero en la historia de Millonarios no me considero ídolo”

Nicolás Vikonis se ha convertido en uno de los extranjeros más queridos por la hinchada de Millonarios. Y no es para menos, el uruguayo fue gran figura en la consecución de la estrella número 15 del conjunto albiazul, misma que se consiguió ni más ni menos que en el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.

Más allá del histórico logro, Vikonis advirtió en El VBAR Caracol que no se siente ídolo del equipo bogotano, debido a que por la institución han pasado futbolistas del calibre de Willington Ortíz, Julio Cozzi, Alfredo Di Stéfano o Efraín ‘El Caimán’ Sánchez.

Le puede interesar: Néiser Villarreal sigue sin presentarse en Millonarios: El club anunció que tomó medidas

🤯¿Nicolás Vikonis se considera ídolo de Millonarios?



🔵El ex arquero 'embajador', responde en #ElVbarCaracol



📻🔥Entrevista en vivo, AQUÍ: https://t.co/W32x1HqGUo pic.twitter.com/kUaxXJO7uq — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 23, 2025

Vikonis no se considera ídolo de Millonarios: ¿Por qué?

“La palabra ídolo, en su etimología y el significado que se le puede buscar, es esa persona a la que se le tiene un cariño y admiración por encima de lo normal. En ese caso, de parte de la gente de Millonarios y ese cariño que me han seguido demostrando por todos estos años, puedo tener una consideración de ídolo”, empezó diciendo el ahora exfutbolista.

Ahora bien, fue enfático en que no siente que se le pueda considerar de esa manera por lo siguiente: “Obviamente, en un equipo de la trascendencia de Millonarios o equipos que han tenido figuras de un talante impresionante, ahí empieza el tema de los escalones. Para muchas personas, pude haber sido importante un ratito, pero en lo que es la historia de Millonarios no me considero para sentarme en la misma silla que un montón de nombres históricos”.

También puede leer: Mindeporte responde: ¿Pereira se queda sin reconocimiento deportivo por incumplimiento de pagos?

Nicolás Vikonis mientras defendió la portería de Millonarios / Colprensa( Colprensa ) Ampliar

Frente a dicha afirmación, Vikonis reconoció que tiene como costumbre, desde su etapa como jugador, investigar la historia de los clubes a los que llega. Por lo anterior, se dio cuenta que los nombres que han pasado por el azul son de gran calibre.

“En ese arco (de Millonarios) se paró Amadeo Carrizo, Julio Cozzi, ‘Caimán’ Sánchez, Vivalda, hasta el mismo Héctor Burguez, mi compatriota y un querido amigo. Ahí hablé de porteros, pero podemos meter también a Willington Ortíz, Pedernera, Di Stéfano obviamente. Hablamos de que en la historia hay un montón de nombres emparentados con la ‘Época del Dorado’, que probablemente sea la etapa más exitosa de Millonarios”, explicó.

Entérese acá: ¡Hay clásico! Definidas las semifinales de la Copa Colombia 2025

Ahora bien, aclaró que para las nuevas generaciones es más fácil decirle a ídolo a “los del título de la 16 con el partido ante Nacional o el de la 15 con una final histórica y la situación de Miguel Russo”, debido a que “estamos muy cerca del recuerdo del hincha”. Pero, en su opinión, “no creo que seamos nosotros los grandes ídolos, sino que tiene más que ver con ese amor por el escudo”.