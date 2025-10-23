¡Hay clásico! Definidas las semifinales de la Copa Colombia 2025

Nacional y América se enfrentan en semifinales de la Copa Colombia / Colprensa.

Este miércoles quedaron definidas las semifinales de la Copa Colombia. Atlético Nacional derrotó 2-0 a Once Caldas en el juego de vuelta de los cuartos de final de la competencia, asegurando su tiquete en la próxima fase.

A Nacional se suman Envigado, ya descendido pero que eliminó en la vía del punto penalti al Deportivo Pereira; Medellín, quien dejó en el camino a Santa Fe, y América, que también eliminó en los penaltis al Junior.

¿Cómo quedaron definidas las semifinales?

Sin ninguna duda, que el duelo Atlético Nacional Vs. América de Cali se roba todas las miradas en semifinales; la serie dará inicio en el estadio Atanasio Girardot y cerrará en el Pascual Guerrero. El duelo, además, revive la última final del certamen.

Por su parte, Medellín se estará enfrentando al Envigado en la otra semifinal, una serie que dará inicio en el Polideportivo Sur y cerrará en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Aun con fechas por confirmar, los juegos de ida y vuelta de las semifinales de la Copa Colombia se disputarían en las dos primeras semanas del mes de noviembre. Los encuentros podrían cruzarse con la recta final del campeonato, dependiendo también la presencia de varios de estos equipos.