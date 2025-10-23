Las pistas del Aeropuerto El Dorado en Bogotá amanecieron cerradas por fuerte neblina

Bogotá D.C

El Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de las principales terminales aéreas del país, amaneció este jueves 23 de octubre con sus pistas cerradas debido a una fuerte neblina que dificulta la visibilidad.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, las condiciones de baja visibilidad afecta las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea, por lo que “varias aeronaves han debido dirigirse a aeropuertos alternos debido a la densa niebla que cubre la Sabana de Bogotá”.

Las autoridades aéreas se encuentran trabajando con sus equipos técnicos y tecnológicos para garantizar una operación segura.

La aeronáutica advierte que podrían presentarse retrasos en los itinerarios de vuelos nacionales e internacionales, por lo que los viajeros deben estar pendientes de la información que brinden las aerolíneas.