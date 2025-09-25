Aerolínea Edelweiss reanudará vuelo que conecta a Cartagena y Bogotá con Suiza

Cartagena

Por tercer año consecutivo, la aerolínea Edelweiss confirmó la reanudación de los vuelos directos entre Colombia y Suiza, ruta que conecta de manera directa a Cartagena y Bogotá con Zurich, una de las principales ciudades del continente europeo.

Este vuelo significa un potencial de más de 7.500 viajeros de alto valor inicialmente para la temporada de vacaciones en Europa.

La ruta estacional operará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, utilizando aviones Airbus A350 con capacidad para 314 pasajeros aproximadamente, distribuidos en 27 asientos en Clase Ejecutiva y 287 en Clase Económica.

El vuelo amplía las oportunidades de conexión con otros mercados europeos como Alemania y Austria, abriendo nuevas perspectivas para el turismo y los negocios en la región.

Con la operación de la ruta Zurich - Bogotá - Cartagena – Zurich, la capital de Bolívar avanza en el posicionamiento como destino a nivel internacional y que incluye los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España y Perú. Contar con más y mejores alternativas de conectividad es una ventaja competitiva que se traduce en beneficios y oportunidades para todo el sector.