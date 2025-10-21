Murió atropellado trabajador del Aeropuerto Internacional El Dorado: Avianca se pronunció

Bogotá D.C

En la noche de este lunes 20 de agosto, un trabajador del Aeropuerto El Dorado en Bogotá falleció tras ser atropellado por un vehículo de mantenimiento de la aerolínea Avianca en el muelle internacional.

En un comunicado de prensa la aerolínea confirmó el hecho.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este dórico momento”, indicó la empresa.

Aseguraron que inmediatamente se dieron cuenta de lo sucedido llamaron a las autoridades para que el hombre fuera trasladado a un centro médico.

Afirmaron que iniciaron investigaciones y que estarán prestos a colaborar con las autoridades competentes.

Advertencias por alta rotación de personal