Buenas noticias en Millonarios: Se oficializa la renovación de Leonardo Castro
El delantero se encuentra en el equipo desde el 2023, habiendo conquistado dos títulos.
En medio del mal momento deportivo que atraviesa Millonarios, los hinchas recibieron una buena noticia, luego de que se oficializara la renovación del goleador Leonardo Castro, quien se encuentra en el equipo desde el 2023.
El atacante de 33 años seguirá vestido de azul por las próximas tres temporadas. "Millonarios FC informa que, el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más“, informó el club.
Al respecto añadió: “Leo Castro llegó a Millonarios en 2023 después de una destacada trayectoria en el Fútbol Colombiano, tras haberse consagrado en Deportivo Pereira como campeón y máximo goleador de la Liga en el segundo semestre del 2022″.
“Su llegada al ‘Embajador’ despertó gran expectativa, por su experiencia, el olfato goleador y el compromiso de un jugador hecho a pulso, como un símbolo de esfuerzo y superación. Desde entonces, ‘Leo’ se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición", se añadió.
Dos títulos y más de 50 goles
Desde su llegada a Millonarios en el 2023, Leonardo Castro ha conquistado dos títulos, la Liga 2023-I, la cual se le ganó en los lanzamientos desde el punto penalti a Nacional y la Superliga del 2024, ganada ante el Junior.
En total, Castro ha disputado 116 partidos con Millonarios entre Liga, Copa Colombia, Superliga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, registrando un total de 52 goles.