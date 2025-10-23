Javier Augusto Sarmiento fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga

Bucaramanga

Mediante el Decreto 553 de 2025, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado del municipio de Bucaramanga, en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán Martínez, cuya elección fue anulada por decisión del Consejo de Estado.

El acto administrativo se expidió tras la confirmación, por parte del alto tribunal, de la nulidad de la elección de Beltrán Martínez para el período 2024-2027, configurándose así una falta absoluta en el cargo de alcalde municipal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 136 de 1994.

El gobernador explicó que la designación se realizó conforme a la terna presentada por los partidos y movimientos políticos que integran la coalición Defendamos Bucaramanga, la misma que avaló la candidatura del mandatario anulado.

Según el decreto, Sarmiento Olarte reúne las calidades exigidas por la Constitución y la ley para desempeñar el cargo, y no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.

Cuándo comenzará a gobernar el nuevo alcalde de Bucaramanga

El nuevo alcalde encargado ejercerá sus funciones hasta que se realicen las elecciones atípicas, programadas para el 14 de diciembre de 2025, fecha que hasta el momento, determinó la Registraduría Nacional del Estado Civil, o hasta la posesión del nuevo mandatario electo.

Nuevo alcalde de Bucaramanga: Decreto 553 de 2025

