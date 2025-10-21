Alcalde de Girón comprometió vigencias futuras para extender contrato con operadores de megacolegios

Bucaramanga

Tres días antes de que el Consejo de Estado confirmara la decisión en segunda instancia de declarar nula la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón, el mandatario firmó el contrato 698 del 23 de septiembre de 2025 en donde comprometió vigencias futuras del municipio por los próximos 12 años para la administración de servicios educativos en tres colegios.

Mauricio Gómez Niño, veedor en el municipio de Girón y quien incluso también participó en la demanda de nulidad electoral del alcalde Ramírez, indicó que “eso es una práctica recurrente de ellos. De estas administraciones de la familia Ramírez, prácticamente han convertido todo en vigencia futuras hasta 12 años y tal vez mucho más, a veces incluso 20 años".

El objeto de este contrato, que supera los 64 mil millones de pesos, es el de la “prestación del servicio educativo a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios para la administración del servicio educativo con establecimientos educativos no oficiales de alta calidad (A+) en la institución educativa oficial colegio Nuestra Señora de Belén, en el marco del proyecto administración del servicio educativo para garantizar el acceso a estudiantes en las instituciones educativas en el municipio de Girón - Santander”.

Sin embargo, también están contratadas para otras dos instituciones educativas que son Mario Morales Delgado y Gabriel García Márquez.

“Simplemente que están dejando contratos amarrados a personas muy cercanas de ellos, es lo que se rumora acá presuntamente, incluso se habla de presuntos testaferratos, yo tengo que decirlo, porque es que no solamente es el caso de los colegios que están haciendo convivencia futuras, hay otros contratos”, señaló Gómez Niño.

La polémica crece porque la empresa que se quedó con este contrato se llama Corporación Crecer Educados y está registrada en Norte de Santander, aunque desde Caracol Radio nos comunicamos con la secretaria de educación del municipio para conocer su versión de los hechos, no obtuvimos respuesta.