Procuraduría suspendió al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación en política

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en política.

La Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa señaló que, al parecer, el mandatario participó en varios actos de campaña de precandidatos al Senado de la República para la vigencia 2026 - 2030, entre los que se encuentra su cónyuge, Laura Cristina Ahumada García.

Disminuyen los casos de mama en Bucaramanga

La entidad indicó que el alcalde habría hecho varias publicaciones en redes sociales. Además, habría utilizado indumentaria con imágenes con el distintivo de campaña de su esposa en varias actividades públicas.

¡Trabajo sí hay! Más de 1.500 vacantes en Bucaramanga

Para contextualizar, Laura Cristina Ahumada García, la esposa del alcalde de Barrancabermeja es precandidata al senado por el Pacto Histórico. Ha efectuado actos públicos masivos en Barrancabermeja como en el que participó Daniel Quintero hace algunos días.

Con relación al alcalde de Barrancabermeja hay que decir que es un economista de la Universidad de los Andes; elegido con 72.593 votos para la alcaldía de Barrancabermeja por una coalición llamada Cívicos al 100 por ciento.