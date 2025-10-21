Clima en Cartagena HOY 21 de octubre: lanzan alerta por lluvias y tormentas eléctricas

El mar Caribe cuenta con una constante actividad asociada a las tormentas, lo que deriva en un aumento en la probabilidad de lluvias y el riesgo de que se presenten tormentas eléctricas en las ciudades que están cerca a sus costas.

Esta situación pone en alerta a Cartagena ante la presencia de la tormenta tropical Melissa, la cual se desplaza sobre el mar Caribe con vientos máximos sostenidos de 83 kilómetros por hora. Al respecto, el pronóstico del clima señala que se podrían presentar lluvias, tormentas eléctricas y vientos entre moderados a fuertes durante la tarde y la noche de este martes 21 de octubre.

Ante este panorama, las autoridades mantienen el estado de alerta en Aviso sobre los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. Por otra parte, se ha incrementado a Alistamiento sobre La Guajira y Magdalena, quienes se verán más afectados por el paso de la tormenta tormenta. Mientras que para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúa en Vigilancia.

“Se prevé que este sistema continúe su transito al oeste y se acerque mas al litoral norte en las próximas 48 horas influyendo en las condiciones del Caribe central, donde se pueden presentar condiciones de temporal, es decir con vientos con velocidades superiores a los 63 kilómetros por hora, las cuales pueden afectar las condiciones de viento y mar en sectores marítimos del centro y oriente del Caribe colombiano", señala la Dirección General Marítima.

¿Qué significa el estado de Aviso?

El estado de Aviso indica el posible desarrollo o tránsito de un ciclón tropical en el plazo de las próximas 48 horas, lo que puede derivar en una alteración de las condiciones del tiempo en las zonas terrestres donde existe esta alerta. Y es que el paso de la tormenta Melissa puede provocar cambios en el clima en ciudades como Cartagena, por lo que se recomienda seguir las recomendaciones que brindan las autoridades.

Por otra parte, el riesgo es mayor en departamentos como Magdalena o La Guajira, pues el tránsito de la tormenta tropical puede derivar en alteraciones de moderadas a fuertes en el clima sobre estas zonas de la región Caribe colombiana. Entretanto, la situación es más favorable en San Andrés, donde persiste el estado de Vigilancia.

¿Qué es la tormenta Melissa?

Según indica el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Melissa se formó sobre las 11:00 de la mañana de este martes 21 de octubre en el mar Caribe. Asimismo, puede derivar en lluvias intensas y el riesgo de inundaciones, especialmente en Haití y República Dominicana, donde también hay peligro de deslizamiento de tierra.

Por otra parte, en países como Jamaica se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical con el fin de resguardar a la ciudadanía ante las afectaciones que pueda dejar el paso de ‘Melissa’. En cuanto a Colombia, el Ministerio de Ambiente aseguró que está monitoreando esta situación para determinar la evolución que tenga sobre las costas del Caribe.