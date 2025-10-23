¿Eres adulto mayor en Barranquilla y no sabes dónde reclamar el Subsidio Distrital? Aquí le contamos

Imagen de referencia de entrega de subsidios a adultos mayores en Barranquilla./ Foto: Alcaldía de Barranquilla

Desde este jueves 23 de octubre y hasta el sábado 8 de noviembre, 5.075 adultos mayores del Distrito podrán reclamar el quinto pago del Subsidio Distrital 2025, correspondiente al bimestre septiembre–octubre, en los 92 puntos de Efecty habilitados en toda Barranquilla.

Horarios y requisitos para el cobro

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier punto Efecty desde las 9:00 a.m. este jueves 23 de octubre, y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. entre el viernes 24 de octubre y el 8 de noviembre.

Para reclamar el subsidio deberán presentar en físico su documento de identidad original, respetando el cronograma de pagos según el último dígito de la cédula.

Se recomienda a los adultos mayores indicar en la ventanilla de pago el número de proyecto 112478 – Pagos Barranquilla, con el fin de evitar confusiones con otros programas que también se pagan por Efecty.

Canales de atención

Para resolver inquietudes o recibir orientación sobre el proceso de cobro, los beneficiarios pueden comunicarse a la línea (605) 3399421, escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co, o acercarse a cualquiera de los siguientes puntos de atención al ciudadano: