¿Eres adulto mayor en Barranquilla y no sabes dónde reclamar el Subsidio Distrital? Aquí le contamos
Desde hoy, los beneficiarios podrán cobrar el subsidio en los 92 puntos de Efecty habilitados en la ciudad.
Desde este jueves 23 de octubre y hasta el sábado 8 de noviembre, 5.075 adultos mayores del Distrito podrán reclamar el quinto pago del Subsidio Distrital 2025, correspondiente al bimestre septiembre–octubre, en los 92 puntos de Efecty habilitados en toda Barranquilla.
Horarios y requisitos para el cobro
Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier punto Efecty desde las 9:00 a.m. este jueves 23 de octubre, y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. entre el viernes 24 de octubre y el 8 de noviembre.
Más información
Para reclamar el subsidio deberán presentar en físico su documento de identidad original, respetando el cronograma de pagos según el último dígito de la cédula.
Se recomienda a los adultos mayores indicar en la ventanilla de pago el número de proyecto 112478 – Pagos Barranquilla, con el fin de evitar confusiones con otros programas que también se pagan por Efecty.
Canales de atención
Para resolver inquietudes o recibir orientación sobre el proceso de cobro, los beneficiarios pueden comunicarse a la línea (605) 3399421, escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co, o acercarse a cualquiera de los siguientes puntos de atención al ciudadano:
- Alcaldía Distrital de Barranquilla: Paseo Bolívar, calle 34 #43-31.
- Alcaldía Metropolitana: calle 49 #8A sur–15, barrio Las Cayenas.
- Alcaldía Suroccidente: carrera 21B #63–06, barrio Los Andes.