Cumbre Colombiana del Carbón 2025 en Barranquilla: el sector pide volver a la agenda nacional

En Barranquilla se desarrolla la Cumbre Colombiana del Carbón 2025, organizada por Fenalcarbón, los días 23 y 24 de octubre en el hotel Marriott. El evento reúne a empresarios, autoridades y expertos para analizar los retos y oportunidades del sector en medio de un panorama económico desafiante.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Exportaciones en caída

El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, advirtió que el sector atraviesa un momento complejo, reflejado en una reducción del 34% en las exportaciones de carbón colombiano durante el último año.

“Hemos enfrentado tres choques: uno de mercado por la caída de precios y la relocalización de compradores; otro por la volatilidad del dólar, y un tercero institucional, con medidas y cargas que reducen nuestra competitividad. Todo esto ha llevado a una caída del 34% en las exportaciones de carbón”, explicó el dirigente gremial.

Crisis fiscal y energética

Además, señaló que el sector carbonífero colombiano enfrenta al mismo tiempo una crisis fiscal y energética, situación que impacta de manera especial a la pequeña minería, que hoy opera con márgenes cada vez más reducidos.

“Con la crisis energética actual, por la escasez de gas y la alta demanda eléctrica, el país tendrá que volver a hablar del carbón. Esperamos que, con la sensatez, el nuevo gobierno lo reincorpore a la agenda de productividad, impulsando tecnologías que garanticen la confiabilidad energética y reactivando el consumo de la pequeña minería”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Proyecto de Decreto que impone retención a pagos digitales en Colombia incentiva el uso del efectivo

Llamado al próximo gobierno

Durante el encuentro, el gremio hizo un llamado al nuevo gobierno nacional para que el carbón recupere un papel estratégico dentro de la política energética y de productividad del país.

“Lo que le estamos pidiendo al Congreso y a los candidatos presidenciales es que le devuelvan la competitividad al país. En el caso del carbón, la persecución tributaria nos está asfixiando: los altos anticipos de renta y los costos de operación hacen que producir o exportar deje de ser viable. Esto no genera más recaudo, sino menos producción, menos exportaciones y menos regalías”, enfatizó

Cante, destacando que el sector puede seguir siendo un motor de empleo y desarrollo regional si se adoptan políticas equilibradas y sostenibles.