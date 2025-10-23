Gobernadora Matiz destaca que Tolima escaló en turismo regenerativo para proteger los Andes

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó la importancia del Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes, un evento que busca abordar la grave crisis que enfrenta esta cadena montañosa.

La cordillera, que se extiende por más de 7000 km y atraviesa siete países (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela), está sufriendo los efectos del cambio climático, la presión sobre el recurso hídrico y la actividad económica, incluyendo la agricultura, la energía y el turismo.

Protección urgente de la Cordillera de los Andes

La mandataria local enfatizó la urgencia de proteger la Cordillera de los Andes, citando los datos del Instituto de Estudios Geográficos y Ambientales (IDEAN) de 2022 a 2024, que revelan una pérdida de 2 km a la redonda de glaciar en el Nevado del Tolima y una disminución del 6.8% de los glaciares del país.

Mencionó la desaparición completa del glaciar en el Nevado de Santa Isabel como un ejemplo alarmante. El encuentro tiene como objetivo reunir a los países andinos y a la comunidad científica para articular acciones que involucren a los gobiernos nacionales y subnacionales.

Un logro significativo de este encuentro es la declaratoria de la Cordillera de los Andes como un área de protección y conservación transnacional, que conecta los ecosistemas estratégicos de los siete países miembros. Según explicó Matiz, esta iniciativa, resultado del trabajo con el Parlamento Andino, establece acciones cruciales como un sistema de monitoreo para toda la cordillera y la creación del Grupo ADOT.

El grupo ADOT es un espacio permanente para los gobiernos subnacionales que incluyen a 70 gobiernos (departamentos, provincias, estados o regiones) a lo largo de la Cordillera de los Andes, para vincularlos en el proceso de protección. Además, se busca la creación de un fondo multidonante subnacional y la firma del Pacto de Murillo.

Turismo sostenible y regenerativo en el Tolima

De acuerdo con Matiz, el Tolima ha experimentado un notable avance en turismo, pasando del puesto 15 al 7 en el índice de competitividad turística el año pasado. Este progreso se atribuye a una fuerte apuesta de turismo sostenible y regenerativo.

El municipio de Murillo, que será visitado durante el encuentro, fue catalogado por ONU Turismo como uno de los municipios más importantes del mundo en 2025.

Seguridad e infraestructura vial

La seguridad es una preocupación fundamental para la gobernadora, ya que es un presupuesto básico para el turismo. En el sur del Tolima, se ha registrado la presencia de disidencias FARC, como el Frente Joaquín González que extorsiona a los cafeteros en municipios como Rovira, Roncesvalles y San Antonio.

Recientemente, se logró la captura de alias ‘El Paisa’ y se busca a alias ‘Efrén’, por quien se ofrece una recompensa de más de 50 millones de pesos. También se está llevando a cabo una operación contra el Frente Ismael Ruiz.

En cuanto a la infraestructura vial, el departamento del Tolima está invirtiendo 927 mil millones de pesos en corredores estratégicos. Se han finalizado obras como la vía Chaparral-Limón-Río Blanco (más de 69 mil millones de pesos) y se están realizando inversiones en Coyaima-Taco-Ataco-Planadas (más de 100 mil millones de pesos).

También se han pavimentado vías urbanas en varios municipios y se invirtieron más de 14 mil millones de pesos en la vía Melgar. Próximamente, se iniciará la obra de la vía Melgar-Carmen de Apicala-Picalá y se esperan avales sectoriales para las vías Líbano-Villahermosa y Roncesvalles-Rovira.

La gobernadora destacó que el encuentro suramericano en defensa de la Cordillera de los Andes y la eliminación del Retamo Espinoso en Murillo se realizan con recursos de una convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente.

