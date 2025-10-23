Cayó en el Tolima el jefe de finanzas del Frente Joaquín González de las disidencias de las Farc

Tolima

En las últimas horas, las tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional capturaron, en la vereda Tolda Vieja del municipio de Roncesvalles, Tolima, a alias ‘El Paisa’ o ‘Arley’, segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Joaquín González de las disidencias de las Farc.

Desde hace un año, el hoy capturado habría sido seleccionado por el cabecilla alias Calarcá, desde el departamento del Meta, para que asumiera el recaudo de las economías ilícitas de alias Cancharino, muerto en desarrollo de operaciones militares en febrero de 2025. Tras la muerte de Cancharino, El Paisa habría asumido por completo las finanzas de la facción de Calarcá en el Tolima.

“Recaudaba mensualmente 800 millones de pesos y tenía la directriz del máximo cabecilla, alias Calarcá, de enviar el 70 % de este dinero al departamento del Meta, permitiéndole fortalecer sus finanzas, músculo financiero, compra de armas, adoctrinamiento y constreñimiento de nuevos integrantes para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño”, contó el coronel Diego Patiño, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

Según las autoridades, el subversivo que delinquía en el suroccidente y en el centro del Tolima había seleccionado como área base las veredas Santa Elena, La Morena, Tolda Vieja, Topacio y Playarrica, donde citaba a los diferentes gremios para pagar su cuota extorsiva; algunos, semanalmente, y otros, mensualmente.

“Este sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, municiones y extorsión”, agregó el coronel Patiño.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó el trabajo articulado del Ejército con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Este delincuente era responsable de extorsiones y delitos que afectaban la tranquilidad de los habitantes del sur del departamento. Una acción contundente que demuestra y ratifica que en el Tolima no hay espacio para la delincuencia. Donde estén, vamos a ir por ellos. No daremos tregua ni retrocederemos un solo paso ante quienes pretendan intimidar a nuestros ciudadanos”, sentenció la mandataria.