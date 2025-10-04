Sí hubo encuentro entre la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz y el presidente, Gustavo Petro

Ibagué

En medio de la llegada del presidente, Gustavo Petro, a Ibagué, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aprovechó el recibimiento institucional para hablar con el mandatario de los colombianos en el Cantón Militar Jaime Rooke de la Sexta Brigada del Ejército.

“Institucionalmente, como autoridad territorial y gobernadora, acompañé el arribo aéreo a Ibagué del presidente, Gustavo Petro, a su evento político programado, en el parque Manuel Murillo Toro”, dijo Adriana Matiz en las redes sociales.

La posibilidad de un encuentro entre Adriana Matiz y Gustavo Petro había sido noticia en la semana en la región, debido a la posición férrea que ha tenido la gobernadora del Tolima con el Gobierno Nacional sobre todo en temas como la seguridad y la inversión en el territorio.

“Luego de cumplir, completamente, con nuestra agenda social de inversiones, obras y supervisión de proyectos en Chaparral para el sur del Tolima. Construyendo así la Paz Real, con los pies en el territorio y con muchas ejecutorias”, dijo la gobernadora del Tolima.

Inversiones en el Sur del Tolima

En la agenda en la mañana del viernes 3 de octubre la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, hizo un recorrido por el municipio de Chaparral para hacer seguimiento a las inversiones que se están adelantando en esta zona del departamento.

“Recursos superiores a los 147 mil millones de pesos para Chaparral que están en marcha ya en vías, educación, salud, proyectos productivos para el agro y las nuevas tecnologías. Y los 150 mil millones de pesos del OCAD Paz para los 4 municipios PDET, en un hecho histórico y sin precedentes”, resaltó.

La gobernadora concluyó su mensaje en redes sociales indicando que “En el Tolima siguen pasando cosas buenas, muy buenas, desde la Gobernación del Tolima”.