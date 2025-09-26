“Seguiremos adelante haciendo historia juntos”: Matiz tras reconocimiento en Panel de Opinión

Tolima

Por segundo año consecutivo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue reconocida como la mejor mandataria departamental del país, según el más reciente panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos.

Dicho panel es el resultado de la recopilación de una serie de consultas elevadas a empresarios, líderes de opinión, periodistas y dirigentes nacionales, que en los últimos años se ha convertido en un termómetro sobre los asuntos de actualidad del país.

En el sondeo de opinión se resalta la capacidad de gestión, liderazgo y confianza de los gobernadores en Colombia donde también se destaca el trabajo de los gobernadores de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

¿Qué dijo la gobernadora del Tolima?

“Recibir por segundo año consecutivo este reconocimiento me honra pero también me compromete a seguir trabajando por mi departamento”, expresó Matiz.

La mandataria tolimense indicó que el mérito no es solo suyo, sino de quienes día a día aportan al desarrollo de los territorios.

“Este reconocimiento hoy lo recibo en nombre de los 31 gobernadores y gobernadoras de este país que hacen una tarea titánica para sacar adelante sus territorios. De mis compañeros, de cada uno de ellos, he aprendido algo. Su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo su humanidad, también han sido una guía para el camino que hemos recorrido en el departamento del Tolima”.

Matiz dedicó el reconocimiento a su equipo de trabajo, desde los secretarios de despacho hasta los alcaldes y alcaldesas del Tolima, y resaltó que el avance del departamento es fruto de un esfuerzo colectivo.

“Hoy me presento ante ustedes no solo como la gobernadora, sino como una mujer profundamente agradecida con su gente, con su tierra, con quienes han creído en una visión diferente de gobierno, en una visión en la que el ser humano es el centro de todas nuestras actuaciones, en una visión de una mujer que trabaja con los pies en el territorio, que trabaja con transparencia y con determinación”, comentó Matiz.

A renglón seguido manifestó “Seguiremos adelante, con la frente en alto y haciendo historia juntos, porque en el Tolima están pasando cosas buenas”.

Reacciones en el Tolima

El secretario general de la Gobernación del Tolima, Carlos Portela resaltó el trabajo de la mandataria seccional además señaló que es un justo reconocimiento a su liderazgo y capacidad de gestión al impulsar proyectos que son clave para mejorar la calidad de vida de los tolimenses.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental, Giovanny Molina señaló “Adriana Magali Matiz es una gobernadora con más futuro que presente, una mujer que dignifica la política y que seguramente llegará a escenarios nacionales llevando en alto el nombre del Tolima. Hoy la felicitamos y reconocemos su trabajo”.