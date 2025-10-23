Expertos internacionales destacan el valor del Censo Económico Nacional Urbano en Colombia

En el marco del foro ’Datos que transforman: impacto y legado del Censo Económico’, transmitido por Caracol Radio, el experto internacional Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador y profesor de la Universidad de Oregón, destacó la relevancia de la operación estadística liderada por el DANE en Colombia.

“Es fundamental comprender que, así como censamos la población, también debemos censar la economía. En nuestros países, la informalidad y la diversidad productiva hacen necesario este tipo de termómetro económico”, afirmó Villacís.

Cinco desafíos para las instituciones nacionales de estadística

En el foro, el exdirector del INEC, identificó cinco retos clave que enfrentan los sistemas estadísticos de América Latina en el siglo XXI:

Financiamiento sostenible de los censos económicos, muchas veces relegados frente a los de población. Gobernanza de datos e interoperabilidad entre instituciones públicas con respeto a la privacidad. Uso responsable de la inteligencia artificial, garantizando la ética y la calidad en la producción estadística. Integración geoespacial de la información para fortalecer el análisis territorial. Ciberseguridad y protección de datos, asegurando la confidencialidad ciudadana.

Sin embargo, el experto resaltó que el DANE ya es un referente en América Latina, destacando su solidez técnica y su capacidad de innovación de análisis de información.

“El DANE es un ejemplo en América Latina. Su sistema estadístico, la forma en que clasifica roles y garantiza interoperabilidad, es de los más avanzados de la región”, puntualizó.

Le puede interesar: Después de 34 años, el DANE alista los resultados del Censo Económico Nacional Urbano

¿Cuál ha sido la experiencia en Ecuador con los censos económicos?

En Ecuador, la experiencia con los censos económicos ha demostrado el valor de estos ejercicios para fortalecer el desarrollo productivo del país. Según el exdirector del INEC, Byron Villacís, el censo realizado entre 2010 y 2011 permitió traducir los datos en herramientas prácticas para la ciudadanía y el sector privado.

“Logramos crear plataformas que mostraban, por ejemplo, en qué zonas faltaban farmacias, supermercados o librerías. Esa información ayudó a identificar oportunidades de negocio y a impulsar el emprendimiento”, explicó Villacís.

Además, destacó que el proceso en Ecuador fue clave para fortalecer la coordinación entre instituciones, como el INEC y el Banco Central asegurando que los censos económicos no solo sirven para las estadísticas, sino para generar empleo y crecimiento sostenible en cualquier país.

“Colombia es un referente regional en producción estadística”: Byron Villacís

Villacís sostuvo que el Censo Económico Nacional Urbano colombiano puede convertirse en un modelo para otros países del continente. Además, destacó que el trabajo del DANE no solo aporta a la planeación pública nacional, sino que también tiene un efecto multiplicador regional, al impulsar la producción de información confiable para los colombianos.

“Colombia no solo tiene una de las economías más grandes de la región, sino también una institucionalidad estadística de primer nivel. El liderazgo del DANE puede inspirar a otras naciones a fortalecer sus sistemas y a reconocer la importancia de la economía popular y urbana”, señaló.