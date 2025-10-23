Emprendedores bogotanos proyectan ventas por más de $ 600 millones en ferias de motos y café

Bogotá. Octubre 19 de 2023. Desde el 19 hasta el 22 de octubre se realizara la XIV edición de Cafés de Colombia Expo 2023, una de las ferias mas importantes de café de América Latina y donde 120 expositores darán a conocer lo mejor del café Colombiano. (Colprensa - John Paz) / John Paz

Bogotá D. C.

Esta semana se estarán desarrollando en simultáneo dos ferias en Bogotá de motocicletas y café. Unas 20 microempresas de la ciudad participarán en estos eventos, proyectando ventas por más de 600 millones de pesos.

Las ferias son Expo2Ruedas y Cafés de Colombia Expo. Ambas tienen lugar en Corferias, Carrera 37 N° 24-67 en la localidad de Teusaquillo. En conjunto, se espera la asistencia de unas 90 mil personas.

Los proyectos bogotanos que participarán en los eventos hacen parte del programa “Bogotá Corazón Productivo” de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Empresas bogotanas en Expo2Ruedas

Del 23 al 26 de octubre se llevará a cabo la Expo2Ruedas. El evento incluye el lanzamiento exclusivo de nuevas motocicletas, test-drives, exhibiciones, charlas, entre otras actividades relacionadas.

Una decena de comerciantes del Siete de Agosto, La Alquería, Restrepo, San Felipe y Ricaurte presentarán su oferta de moda funcional, calzado, diseño, manufactura y personalización de motocicletas a los cerca de 60 mil visitantes a la feria. Estas microempresas provienen de algunas de las zonas más importantes de la capital en cuanto a la distribución de esta clase de productos.

Las empresas bogotanas son Xlow, Moto Mercado, Ruedas 63, Ruta 63, Roda y Marcas Tesas, del Siete de Agosto; Lenshop, de San Felipe; Aleshka Design SAS, de La Alquería; Comercializadora Maximilium SAS, del Restrepo, y Dacristore, de Ricaurte

Diego Pardo, subdirector de Innovación y Productividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, aseguró que esta es “una vitrina para que las microempresas bogotanas se conecten con la movilidad sostenible, un sector que exige diseño, innovación y manufactura local de alto valor agregado”.

Café distribuido por empresas bogotanas en el Cafés de Colombia Expo

Por otro lado, Bogotá hace presencia con otros 10 proyectos en el Cafés de Colombia Expo, que espera recibir a unos 28 mil asistentes también del 23 al 28 de octubre.

Las empresas de la ciudad son: MACOB’S SAS COB’S, Calar Coffee y Macizo Café, de Usaquén; SIPDOLCE y Arábica Cafés Especiales de Chicó, y Sendero Raíces, Chapoleros y Ruaj, de San Felipe. A estas se suman Ekoacción de Ricaurte y Okara Suministros de La Estrada, que suministran empaques biodegradables para el café.

Estos proyectos buscan beneficiarse de la bonanza cafetera de Colombia en la actualidad, dado que, según destaca la feria, en el cierre del año cafetero 2024–2025, el país alcanzó una producción de 14.769.000 sacos de 60 kg, la cifra más alta en 33 años.

Pardo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, menciona que “Cada feria representa una oportunidad de escalamiento real para las empresas locales. No se trata solo de mostrar productos, sino de conectarlos con compradores, distribuidores y aliados estratégicos que impulsen la economía bogotana a otro nivel”.

Unas 3.200 microempresas de Bogotá integran el programa del que hacen parte los proyectos que buscan cerrar ventas superiores a los 600 millones de pesos en Corferias a lo largo de estos cuatro días. Además, la estrategia del Distrito promete lograr 11 alianzas comerciales con ferias nacionales e internacionales antes del fin de año.