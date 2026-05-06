Falta de acuerdo sindical frena inicio de la negociación colectiva en Bogotá
La Administración Distrital pidió acompañamiento para lograr acuerdos con las organizaciones sindicales.
La Secretaría General de Bogotá, en cabeza de Miguel Silva Moyano, informó que, pese a que la Administración Distrital cumplió con los requisitos legales y dispuso todas las garantías para instalar la mesa de negociación territorial 2026 con las organizaciones sindicales, la ausencia de un pliego unificado y de una comisión negociadora única impidió su inicio.
“Los esfuerzos institucionales desplegados, en la sesión realizada el 23 de abril de 2026 se constató que no se logró consolidar, dentro de los términos legales, un pliego único ni una comisión negociadora unificada. En consecuencia, y en cumplimiento estricto del marco normativo vigente, no fue posible instalar la mesa de negociación colectiva territorial, al no encontrarse acreditadas las condiciones habilitantes exigidas por la norma”, comunicó la Secretaría.
Ante ese panorama, el secretario Silva Moyano confirmó que solicitaron acompañamiento del Gobierno.
“Hemos solicitado el acompañamiento del @MintrabajoColcon el propósito de fortalecer las garantías del proceso de negociación y asegurar un escenario de diálogo transparente y respetuoso.En ese marco, reiteramos la invitación a las organizaciones sindicales para avanzar en la unificación del pliego de solicitudes y en la conformación de una comisión negociadora unitaria, condición necesaria para dar inicio a la mesa de negociación distrital, la cual se encuentra lista para su instalación.Desde la Alcaldía Mayor de @Bogota“, aseguró Silva.
Finalmente, el alto funcionario aseveró que, “reafirmamos nuestra disposición al diálogo de buena fe y nuestro compromiso con el respeto pleno del derecho de asociación sindical”.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...