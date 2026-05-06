Falta de acuerdo sindical frena inicio de la negociación colectiva en Bogotá

ASPECTOS DEL EDIFICIO LIEVANO Y DETALLES DE SU CONJUNTO ARQUITECTONICO. ESTA CONSTRUCCION DE ESTILO DEL RENACIMIENTO FRANCES, FUE DISEÑADA POR EL ARQUITECTO FRANCES GASTON LELARGE Y CONSTRUIDO POR JULIAN LOMBANA, POR ENCARGO DEL INGENIERO INDALECIO LIEVANO. LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO FUERON CONCLUIDAS EN 1907 Y DESDE ENTONCES ALLI FUNCIONA LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. (COLPRENSA / FOTO CHRISTIAN CASTILLO M).

La Secretaría General de Bogotá, en cabeza de Miguel Silva Moyano, informó que, pese a que la Administración Distrital cumplió con los requisitos legales y dispuso todas las garantías para instalar la mesa de negociación territorial 2026 con las organizaciones sindicales, la ausencia de un pliego unificado y de una comisión negociadora única impidió su inicio.

“Los esfuerzos institucionales desplegados, en la sesión realizada el 23 de abril de 2026 se constató que no se logró consolidar, dentro de los términos legales, un pliego único ni una comisión negociadora unificada. En consecuencia, y en cumplimiento estricto del marco normativo vigente, no fue posible instalar la mesa de negociación colectiva territorial, al no encontrarse acreditadas las condiciones habilitantes exigidas por la norma”, comunicó la Secretaría.

Ante ese panorama, el secretario Silva Moyano confirmó que solicitaron acompañamiento del Gobierno.

“Hemos solicitado el acompañamiento del @MintrabajoColcon el propósito de fortalecer las garantías del proceso de negociación y asegurar un escenario de diálogo transparente y respetuoso.En ese marco, reiteramos la invitación a las organizaciones sindicales para avanzar en la unificación del pliego de solicitudes y en la conformación de una comisión negociadora unitaria, condición necesaria para dar inicio a la mesa de negociación distrital, la cual se encuentra lista para su instalación.Desde la Alcaldía Mayor de @Bogota“, aseguró Silva.

Finalmente, el alto funcionario aseveró que, “reafirmamos nuestra disposición al diálogo de buena fe y nuestro compromiso con el respeto pleno del derecho de asociación sindical”.