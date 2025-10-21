Refuerzan medidas para que conductores respeten carril preferencial de la carrera 13 en Bogotá

Bogotá D.C

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y Transmilenio anunciaron el funcionamiento de nuevas cámaras de foto-detección en el corredor de la carrera 13 y en los buses zonales de este sector para recopilar evidencias de posibles infracciones que bloquean la circulación del carril preferencial del transporte público.

A lo largo de la carrera 13 entre calles 19 y 64 fueron instaladas 7 cámaras. Además, de los 296 buses de zonales de Transmilenio que circulan en hora pico por esa vía, 121 tienen cámaras con la misma función.

“La elección de este corredor no es casualidad: la carrera 13 soporta desvíos derivados de más de 997 Planes de Manejo de Tránsito (PMT) por obras de la ciudad, principalmente las obras de la Línea 1 del Metro por la Avenida Caracas, y concentra un fuerte dinamismo comercial, con clínicas, oficinas, locales y zonas de ocio que generan altos niveles de congestión y parqueo indebido”, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Esta medida pretende priorizar la movilidad de los más de 15.500 usuarios de transporte público, para que puedan desplazarse con mayor facilidad y rapidez, sin los retrasos que genera la invasión del carril por vehículos particulares o el parqueo en zonas prohibidas.

“Los usuarios podrán reducir sus tiempos de viaje en una tercera parte, en siete minutos de los casi 30 minutos que se toman para recorrer este tramo vial”, destacó María Fernando Ortiz, gerente de Transmilenio.

Así funcionará el sistema

El proceso es sencillo y riguroso:

Detección: las cámaras captan la presunta infracción.

Registro: los operadores del CGT almacenan clips de video y fotografías como evidencia.

Validación: un agente de tránsito revisa cada caso y decide si procede o no la imposición del comparendo.

Notificación: si la falta se confirma, la orden de comparendo se envía por correo certificado al domicilio del propietario del vehículo.

¿Qué no se puede hacer?

Invadir o bloquear el carril.

Circular de manera continua sobre el carril.

Realizar cargue y descargue de mercancías en horarios no permitidos (Entre 22:00 - 06:00 a. m. permitido).

¿Qué está permitido?