Procuraduría investiga al concejal Julián Forero por protestas de taxistas y motociclistas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como “Fuchi”, por su presunta participación en la convocatoria de las protestas de taxistas y motociclistas que se realizaron el 16 de septiembre en la capital.

El organismo de control busca establecer si el funcionario incurrió en faltas disciplinarias al incitar a los conductores a bloquear vías principales en medio de las inconformidades contra la administración distrital.

Indagaciones del Ministerio Público

Según el auto de apertura, la investigación se inició de oficio y contempla varios puntos:

• Verificar si el concejal promovió las movilizaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

• Recolectar videos y publicaciones difundidas durante las protestas.

• Revisar notas de prensa en las que Forero habría hecho llamados a las marchas.

• Escuchar bajo juramento al periodista José Camilo Castiblanco, de Citytv, tras la agresión verbal que denunció durante la jornada.

• Solicitar a TransMilenio un informe sobre las afectaciones al servicio, que según la empresa perjudicaron a más de 369.000 usuarios.

La Procuraduría señaló que también recopilará material de medios nacionales, donde se registraron declaraciones del cabildante en torno a la protesta.

Críticas y advertencias del concejal

Forero, uno de los cabildantes más visibles en temas de movilidad, ha cuestionado la gestión de la Alcaldía de Bogotá en asuntos como los trancones, el uso de cámaras de fotomulta y la labor de los agentes de tránsito.

A comienzos de septiembre advirtió que, si el alcalde Carlos Fernando Galán no habría un espacio de diálogo con los conductores, estos “se iban a organizar y preparar una movilización”.

Antecedentes de polémica

No es la primera vez que el concejal enfrenta procesos disciplinarios. Entre los episodios más recordados figuran:

• En 2024, ingresó en motocicleta al recinto del Concejo junto con otro cabildante, lo que motivó una investigación por posible riesgo a la seguridad.

• Ese mismo año, la Procuraduría le formuló pliego de cargos por presunto abuso de autoridad, tras insultar a agentes de tránsito con la frase: “ustedes no saben a quién pararon”.