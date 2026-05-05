“Quería ir a pescar, pero no se pudo”, hermano de uno de los mineros muertos en Sutatausa

Poco a poco fueron llegando al Hospital de Ubaté, los amigos y familiares de los mineros que murieron en la explosión de la mina La Trinidad en el municipio de Sutatausa.

Uno de los últimos en llegar, hacia las 11 de la mañana, fue el hermano de Crisanto Balanta, quien murió a 600 metros de profundidad en la mina.

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Él recordó a su hermano y reveló la última conversación que tuvo antes de morir.

“Era mi hermano mayor y de todas maneras él era el que nos daba consejos, el que nos dirigía” aseguró el hombre.

“El domingo estuvimos hablando por ahí, que quería ir a pescar, para que fuéramos, pero no se pudo “, señaló.

Confirmó que Crisanto hace más de 15 años se encontraba trabajando en minas de carbón de la región de Cundinamarca. Era padre de familia de cuatro hijos y era el sustento económico de su núcleo.

En cuanto a las investigaciones, su hermano pidió que se esclarezca la situación.

“Ojalá miren esa parte en cómo en un accidente de esos va a acabar con la vida de todos esos trabajadores. Que al menos salgan a decir qué pasó”, dijo.

Hugo, es uno de los amigos más cercanos de Crisanto y lo recuerdo como un buen compañero.

También contó cómo es el trabajo en las minas de carbón de Sutatausa.

“Explotó la mina en el segundo turno que hacían. Explotó el metano pero no se sabe cómo fue. De pronto, en un corto de energía ahí explota el metano, eso pudo haber pasado”, indicó Hugo.