¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17?

London Crawford jugadora de la Selección Colombia Sub-17 celebrando su gol ante Costa de Marfil en el Mundial de la categoría en Marruecos / Getty Images / Charlotte Wilson - FIFA

La Selección Colombia Femenina Sub-17 ganó su primer compromiso en el Mundial de la categoría. En la segunda fecha de la fase de grupos superó a 3-0 a Costa de Marfil, este miércoles 22 de octubre en el complejo deportivo Mohamed VI en la capital de Marruecos.

En el encuentro con las africanas, la Tricolor logró imponerse en el ataque y marcar tres importantes goles que no solo le aportan en la suma de los tres puntos, sino que descuentan en la diferencia de gol. Las anotaciones fueron obra de Ángela Clavijo, London Crawford y Ella Grace.

Le podría interesar: Gisela Robledo sobre ausencia en convocatoria colombiana: “No sé qué le pasa por la cabeza al profe”

Con esta importante victoria, la Selección femenina juvenil se sacudió de la derrota en el debut ante España y logró ascender al segundo lugar del grupo E con 3 unidades, ya que las Rojas, en el otro partido de la zona, golearon 5-0 a Corea del Sur.

¡𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊!



Gran victoria de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 17



🇨🇴 3-0 🇨🇮#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ha8NqjeIiu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025

¿Cuál es el próximo rival de la Selección Colombia?

Ahora, el próximo reto de las dirigidas por Carlos Paniagua será la Selección de Corea del Sur. El compromiso se disputará próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 8:00 A.M. (hora Colombia), por el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Para lograr avanzar a los octavos de final, la exigencia será máxima. Si Colombia gana, asegura su clasificación; en caso de un empate, sumaría 4 unidades y debería esperar que Costa de Marfil no derrote a las españolas. Por el contrario, si caen ante las asiáticas, deberán esperar el resultado de sus rivales y hacer cuentas.

Lea también: Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-17: así queda Colombia tras golear a Costa de Marfil

A la siguiente instancia de esta cita orbital avanzan los dos primeros equipos de cada grupo y las cuatro mejores selecciones que terminen en la tercera posición. Cabe recordar que este es el primer Mundial de la categoría en la que participan 24 naciones, ya que desde su creación en 2008 el torneo se disputaba entre 16 equipos.