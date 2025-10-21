Gisela Robledo sobre ausencia en convocatoria colombiana: “No sé qué le pasa por la cabeza al profe”

Después del bicampeonato conseguido por Corinthians en la Copa Libertadores Femenina 2025, por superar a Deportivo Cali en la gran final por penaltis 5-3, tras el 0-0 en los 90′ minutos, una de las jugadoras que más festejó el triunfo fue la colombiana Gisela Robledo, quien también fue campeona en la Liga Colombiana con América de Cali, en 2019.

Al menos, así se evidenció a través de uno de los videos virales durante la celebración en vivo, en la cuenta de Instagram oficial de la jugadora.

Así festejó Robledo el título de campeona:

Declaraciones de Gisela Robledo

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, la deportista de 22 años concedió una entrevista donde afirmó:

“Contenta por el triunfo, es muy importante para mi carrera, no ha sido nada fácil llegar hasta donde he llegado y tener esos títulos”, inició.

Sobre su ausencia en la Selección Colombia:

“Es un tema que antes me mataba la cabeza, porque no me llamaban. Ahora todo se lo dejo a Dios, que es el único que sabe cuando volverá a ser mi momento en la selección. Ahora me toca apoyar a las muchachas, siempre van a tener mi apoyo porque es nuestra selección y no he hablado con ninguno del cuerpo técnico. Están en concentración, en este microciclo no me llamaron tampoco”, respondió la delantera.

“El profe tiene las de él ahora, yo no estoy entre ellas. Dios sabrá, cada día me preparo de la mejor forma para que me llegue ese momento de nuevo en la selección”, aseguró.

“Uno a veces se pregunta ‘¿por qué no?’, también tengo muchos mensajes sobre por qué no me llamaron a la selección. Yo pensé que me iban a llamar al microciclo, pero no fue así. Él quiere jugadoras que compitan bien, que estén un buen ritmo de juego", explicó la talentosa jugadora.

“Cuando llegué a Corinthians no tenía buen ritmo de juego, pero ahora ya estoy compitiendo, tengo buen ritmo y no sé que hacer porque él es el que decide quien va y quien no. Cuando me toque estaré al 100% para ese llamado y como todo deportista, orgullosa de estar ahí y mantenerme, pero ahora el profe tiene las de él”,

Sobre algún problema con el cuerpo técnico de la selección:

“No, las últimas concentraciones que estuve, él profe me dijo que necesitaba que compartiera más, pero yo también le dije que estaba complicada la situación porque el entrenador de Corinthians no me estaba dando mucha oportunidad”, confesó la vallecaucana.

“Ahora no hay excusas porque estoy jugando, compitiendo, he hecho goles, quedé campeona ahora de Copa Libertadores. La verdad no sé qué le pasa por la cabeza al profe. Toca esperar, el momento llegará. Estoy tranquila, trabajando en equipo", complementó.

“Antes si me mataba la cabeza pensando ‘por qué no me llamaban hasta lloraba por no estar en la lista, porque ese siempre es un sueño para todos los deportistas. Me lesioné en el mejor momento de mi carrera y son cosas que se me salen de las manos”, aseguró.

“Hay jugadoras que deben terminar un ciclo en la selección, pero es el profesor el que decide. Uno no puede hacer nada", finalizó.