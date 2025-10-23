Baja visibilidad obliga a limitar o suspender vuelos: Aerocivil por contratiempos en El Dorado / Aerocivil ( Cortesía )

El Coronel Andrés Felipe Otero, Director de Operaciones a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, formó que en escenarios de visibilidad reducida, como la que vivió el Aeropuerto El Dorado durante la mañana, obliga a limitar o suspender vuelos obedeciendo a la aplicación estricta de los protocolos internacionales de seguridad aérea, diseñados para proteger la vida en estas circunstancias.

”Este tipo de condiciones, a pesar de que se tengan absolutamente en funcionamiento todos los sistemas de categoría 3 ILS para nuestro aeropuerto, las condiciones de radar de superficie, los biciclómetros y demás, nos obligan a mantener los parámetros de seguridad y por eso hemos decidido hacer un ground stop para evitar cualquier incidente o accidente que se nos pueda presentar.”

Desde la entidad señalan que la seguridad aérea es un intangible no negociable, y consideran que más vale proteger la vida y esperar unas horas en tierra por condiciones meteorológicas que se salen del control humano.