Envigado chocará ante DIM en ‘semis’ de Copa tras eliminar a Pereira en vibrante definición

Deportivo Pereira quedó eliminado en los cuartos de final de Copa Colombia frente a Envigado, desde el punto blanco, luego del agónico gol de Samy Merheg, que envió la serie a la tanda de penaltis donde se impuso.

Andrés Tovar, portero del equipo naranja, inició la tanda de penaltis como la figura, ya que atajó los dos primeros lanzamientos de los locales (Yesus Cabrera y Adrián Estacio). Sin embargo, Salvador Hichaz respondió en el arco ‘Matecaña’, porque también evitó el gol en doble oportunidad.

Nuevamente, apareció Tovar para ahogar el grito de gol risaraldense, y respondió con éxito ante el cobro de Gustavo Torres. Finalmente, Carlos Darwin Quintero estrelló en el poste el disparo definitivo, y los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel se despidieron de la competencia.

‘La Cantera de Héroes’ selló su mejor participación en la historia de la Copa cuando dejó en el camino a Millonarios, en los octavos de final, y ahora continúa con su legado dentro de los mejores cuatro del certamen.

Previo a 2025, su mejor presentación fue en 2018, cuando alcanzó los octavos de final y perdió frente a Independiente Sana Fe.

Noticia relacionada: Envigado venció 2-1 a Pereira en cuartos de final de la Copa Colombia: resumen y goles

El equipo del técnico Andrés Orozco se convirtió en el tercer semifinalista de la Copa, y chocará frente a Independiente Medellín, que viene de dejar en el camino a Santa Fe, bajo el 4-2 en el marcador global.

¿Qué pasa si Envigado queda campeón de la Copa Sudamericana?

Es importante recordar que de acuerdo con las palabras del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en mayo del año en curso, el campeón de la Copa Colombia solamente tendrá acceso a la Copa Sudamericana 2026.

Solamente existe una excepción para que el campeón no acceda a la competencia internacional, y es que se trate de un equipo que, en 2026, no pertenezca a la primera división del fútbol colombiano.

En este orden de ideas, Envigado, que se convirtió en el primer descendido confirmado al final del año, no obtendría el único premio que entrega la competencia, y el clasificado a la Sudamericana será el mejor ubicado en la tabla de la reclasificación.

Lea también: Tabla reclasificación 2025

Sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la máxima autoridad del fútbol local, en caso de que Envigado conquiste el título, le será retribuido el premio equivalente al vencedor de la Superliga en 2025 (670 millones de pesos colombianos).

Así lo indica el reglamento:

“El club campeón de la Copa 2025 tendrá derecho a participar en la COPA CONMEBOL SUDAMERICANA del año 2026 como (Colombia N°1), siempre y cuando participe en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2026.

Si el equipo campeón de la Copa 2025 es un club que NO participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2026, no podrá obtener el cupo a competencia internacional, acorde a la reglamentación emitida por CONMEBOL y vigente a la fecha de emisión del presente reglamento.

En tal supuesto, el campeón será merecedor de un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga 2025. De presentarse lo anterior, el club que obtendrá el cupo N°1 de CONMEBOL SUDAMERICANA 2026 para Colombia será quien termine mejor ubicado en la tabla de la Reclasificación Total de la Liga 2025, siempre que no hubiese obtenido cupo a torneo internacional".

Nacional y Once Caldas definen al último semifinalista

La única llave que resta por definir es Once Caldas ante Atlético Nacional, que el partido de vuelta se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a partir de las 6:00 pm en el Estadio Atanasio Girardot.

También le puede interesar: Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras empate entre Millonarios y Bucaramanga

La serie la domina parcialmente ‘El Rey de Copas’, tras imponerse en Manizales 0-1.