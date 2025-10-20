Ciudadana denuncia incumplimiento de constructora en proyecto de vivienda en Tunja

Karen Joana Vargas, una ciudadana tunjana, denunció ante Caracol Radio el incumplimiento de la constructora IMHOTEP INGENIERIA S.A.S. en el proyecto de vivienda URBANIZACIÓN REMANZOS DE LOS PATRIOTAS, y asegura que fue la señora Vanessa Villamizar, quien le vendió el proyecto y recibió parte del dinero en efectivo del pago por el apartamento ubicado en Tunja.

Según relató, desde 2017 ha cumplido con todos los pagos, incluso con la cuota final exigida por la empresa, pero después de ocho años no ha recibido el apartamento. «...Me dijeron que en 90 días me hacían la escritura, pasaron seis meses y gracias a Dios me la hicieron, pero nunca entregaron el inmueble...», explicó.

La afectada asegura que ha intentado contactar a los representantes de la constructora sin éxito. «...Uno va a las oficinas y ya no hay nadie, todo permanece cerrado. La última vez me citaron en el edificio de Olímpica, esperé y nadie llegó...», relató Vargas, quien recibió recientemente una propuesta de «negociación por lesión enorme» que exige un nuevo pago de más de 34 millones de pesos para la entrega del apartamento, pese a los años de incumplimiento.

Vargas también afirmó haber acudido a distintas entidades en busca de ayuda, sin encontrar respuesta. «...Fui a la Gobernación y me remitieron a varias oficinas, pero nadie dio razón. Me dijeron que debía presentar la queja por internet...», indicó. La ciudadana manifestó que teme que la constructora se declare insolvente y que su inversión se pierda.

El caso de Karen no sería el único. De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, existen más compradores en situación similar dentro del mismo proyecto.

Las denuncias plantean la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre las empresas constructoras y el control urbano en Tunja, para evitar que más familias pierdan sus ahorros en proyectos de vivienda que no cumplen con lo prometido.

Noticia en Desarrollo.