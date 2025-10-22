Una menor salió lesionada tras caer de una montaña durante actividad escolar: autoridades investigan

En un video difundido por redes sociales se ve el momento exacto en que una menor del Colegio Militar Liceo Social Compartir ubicado en el municipio de Soacha cae sobre unas rocas al intentar escalar una montaña en medio de una actividad guiada por un instructor de la institución. Según afirmaron desde el colegio, estas actividades hacen parte del plan de instrucción militar.

“Nosotros tenemos tres grupos, el tercero de ellos recibe instrucción militar durante el día viernes y sábado. Entonces se encontraban haciendo una actividad propia de instrucción militar ya el motivo como tal del porqué lo estaban haciendo así. Se está haciendo la investigación interna de porqué el instructor decidió o tomó la decisión de hacerla de esta manera la prueba física”, afirmó el coordinador de convivencia del Colegio Militar Liceo Social Compartir, Carlos Muñoz.

¿Qué dicen las autoridades?

Desde la Secretaría de Educación de Soacha informaron que adelantan una investigación tras el accidente de la menor.

Según el comunicado, el área de Inspección y Vigilancia activó todos los mecanismos de verificación y solicitó al plantel educativo un informe detallado sobre los protocolos de seguridad y gestión del riesgo aplicados durante la actividad en la que la menor resultó lesionada.

La entidad señaló que el objetivo es esclarecer lo ocurrido y garantizar que se tomen las medidas pertinentes para evitar hechos similares.

Además, recordó que los colegios deben cumplir con las normas establecidas en la Ley General de Educación, garantizando entornos escolares seguros y la protección física y psicológica de los estudiantes.

¿Cómo atendió el caso el colegio?

Por su parte, el coordinador de convivencia del colegio, Carlos Muñoz, indicó que la estudiante, luego del incidente fue llevada inicialmente a una IPS cercana, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente remitida a la clínica EUD Salud, especializada en ortopedia y traumatología.

“La niña fue intervenida quirúrgicamente el lunes y desde las siete de la noche de ese mismo día está en casa, en recuperación, acompañada de sus padres”, agregó el directivo.

El coordinador también aseguró que la institución adelanta una investigación interna para establecer por qué el instructor decidió realizar la actividad de esa manera y si se cumplieron las medidas de seguridad exigidas, como el uso de cuerdas y equipos de protección.

“Estamos recopilando toda la información con el equipo de instructores militares para determinar qué ocurrió exactamente y si se siguieron los protocolos establecidos”, puntualizó Muñoz.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Soacha reiteró que, una vez se reciban los reportes oficiales del colegio, se analizará la documentación para definir si se abre un proceso administrativo.