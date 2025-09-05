Alcaldía de Bogotá acatará responsabilidad por accidente en la Av. Suba en 2004

Bogotá D.C

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado en el que ordenó a varias entidades a pagar $79 millones de pesos por los daños del fatal accidente ocurrido el 28 de abril de 2004, en el murieron 21 niños, dos adultos y 24 personas resultaron heridas.

“En consecuencia, al ser última instancia, desde el IDU se dará cumplimiento a la sentencia y se procederá a activar el proceso de pago, de acuerdo con lo que indica en el fallo”, indicaron desde el Instituto.

Precisaron que fueron notificados del fallo el pasado 22 de agosto de 2025 e indicaron que de ser necesario, perseguirá el cobro proporcional al consorcio y a la interventoría de la época. En este caso, al contratista, Alianza Suba, y al interventor, Consorcio Interventoría Suba II.

Las víctimas mortales pertenecían al colegio Agustiniano , por lo que la institución educativa reclamó una indemnización por este lamentable hecho, por más de $2.400 millones de pesos.

El colegio justificó esta cifra indicando que sería la reposición de los gastos funerarios, el daño moral y lo que estos estudiantes hubiesen invertido en el colegio, entre otros.

Sin embargo, el Consejo de Estado negó estas reclamaciones.