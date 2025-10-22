Tunja

Puerto Boyacá impulsa la productividad rural con el Plan Semilla 2025

Un total de 69 productores rurales del municipio fueron beneficiados con herramientas e insumos agropecuarios que les permitirán fortalecer sus unidades productivas y mejorar sus condiciones económicas.

Puerto Boyacá impulsa la productividad rural con el Plan Semilla 2025

Vanessa Valencia

La directora de la UMATA, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Sandra Patricia, explicó que el propósito del programa es apoyar a los campesinos que ya cuentan con producción activa en sus parcelas. «Buscamos fortalecer sus unidades productivas y reactivar aquellas líneas que se han visto afectadas por las condiciones climáticas o la falta de recursos. Queremos aliviar un poco el bolsillo del productor y contribuir a que su trabajo sea más rentable», afirmó.

Entre los beneficiarios se encuentran productores dedicados a la ganadería, la piscicultura y la cría de especies menores como pollos de engorde y gallinas ponedoras. En el sector agrícola, los principales cultivos son el cacao y el plátano, seguidos por el maíz y los frutales, todos con buen rendimiento en las condiciones agroclimáticas de la región.

Los kits entregados incluyeron insumos como alimento concentrado, abonos orgánicos, fertilizantes, herramientas agrícolas, sal mineral y elementos para el cercamiento de potreros. Estos aportes, según la directora, permiten completar los ciclos productivos sin interrupciones y mejorar la calidad de las cosechas y de los pastos para el ganado.

En cuanto a la selección de los beneficiarios, Sandra Patricia explicó que la UMATA prioriza a productores que han sufrido afectaciones recurrentes por las inundaciones y otros fenómenos climáticos. «Tenemos un listado de productores priorizados y trabajamos de la mano con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que nos ayuda a definir los líderes y actores del sector agropecuario en el municipio», precisó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad