No habrá ley seca este fin de semana en Bucaramanga

Bucaramanga

Este fin de semana se realizarán las elecciones internas del Pacto Histórico para definir sus candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y el candidato presidencial, sin embargo, en Bucaramanga se determinó que no habrá ley seca durante este fin de semana.

La información fue confirmada por el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, quien indicó que "no tendremos ley seca, pero estaremos en constante alistamiento con cada una de las autoridades para garantizar que estos eventos se realicen de la mejor manera buscando siempre el el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad".

Además, informó el alcalde que el partido entre Atlético Bucaramanga y Llaneros que estaba programado para el domingo 26 de octubre, se reprogramó para el sábado 25 de octubre a partir de las 4:10 p. m. en el estadio Américo Montanini para poder garantizar la seguridad.

Por ahora en Floridablanca, Piedecuesta y Girón no han tomado decisiones al respecto, sin embargo, el fin de semana anterior para elecciones del Consejos Municipales de Juventudes sí hubo esta restricción.