Mamá de la influencer bogotana “Baby Demoni” habló sobre la muerte de su hija: pide justicia

Amigos de Baby Demoni confirmaron doble funeral para la influencer: detalles de su muerte

La madre de la creadora de contenido bogotana, Alejandra Esquín, conocida en redes como Baby Demoni, rompió el silencio tras el fallecimiento de su hija el pasado 15 de octubre y reveló detalles sobre una presunta relación de maltrato con su novio, el cantante Samor One (Miguel López).

En un video difundido en redes sociales, la madre de la joven, quien en redes se identifica como Yaen Nashkin, aseguró que su hija fue víctima constante de agresiones físicas y manipulación emocional por parte de su pareja.

“Me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó… Ella no podía durar un día sin regresar a la casa de él”, relató

Con 24 años de edad y madre de una niña de seis años , Alejandra Esquín falleció en circunstancias aún bajo investigación.

Su madre aseguró que la estructura de maltrato comenzó cuando la joven había alcanzado éxito digital, lo que, según la familia, generaba celos en su pareja.

“Ella me decía … Es que está envidioso, mamá, porque a mí sí me va bien. Yo como mamá lo presentía”, añadió.

Además de exponer los presuntos episodios de violencia, su madre compartió el momento previo al fallecimiento.

“Fue la peor noche de mi vida. Le hablé al oído, le dije ‘quédate, no te vayas’… pero Dios no me escuchó”, afirmó.

La familia solicitó que se respete la investigación oficial y pidió que no se desvirtúen los hechos antes de que los análisis forenses determinen la causa de la muerte.

“La única conclusión es que ella nunca hubiera hecho nada para atentar contra ella lo yo como mamá lo sé. Hay que esperar, yo sé que hay una justicia divina, yo sé que va a hacer justicia, yo espero, por favor, que se pueda agilizar todo esto porque mi hija necesita descansar en paz”, dijo.

Por su parte, las autoridades aún no han emitido un informe definitivo sobre el caso ni han publicado conclusiones.

En medio de la incertidumbre, seguidores y comunidad digital continúan demandando respuestas claras y piden justicia.

Le puede interesar: “Los seguidores de ‘Westcol’ me amenazan todo el tiempo, y a él la ley no le importa”: Giraldo