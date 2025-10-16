¿Quién era la influencer “Baby Demoni”?: esto es lo que se conoce sobre su muerte

La noticia del fallecimiento de Alejandra Esquín, más conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, ha causado alginas reacciones en redes.

Aunque aún no existe un reporte oficial sobre la causa de su muerte, las versiones difundidas por sus allegados han generado controversia.

Por medio de su cuenta de Instagram, Yina Calderón publicó un video en el que lamentó su muerte y reveló que la influencer habría tenido una discusión con su pareja poco antes del hecho.

“Acaba de fallecer mi amiga, mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro. Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué, que no sé qué más. En el hospital le encuentran huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara”, afirmó la influencer.

Aunque aún no se conoce una versión oficial de la causa de su muerte el pasado miércoles 15 de octubre, la policía aseguró que no tienen ningún registró de que este sea un caso de violencia.

Caracol Radio se comunicó con el novio de la influencer, quien es conocido como Samor One y aunque no quiso dar mayores detalles, aseguró que saldrá a esclarecer estos hechos ya que según él las afirmaciones que se han generado en su contra no son ciertas.

¿Quién era Baby Demoni?

Alejandra Esquín, más conocida como “Baby Demoni” nació en 2001, era una creadora de contenido, tatuadora, y madre de una menor de 6 años, que alcanzó popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram por tener un estilo llamativo entre lo urbano y lo alternativo.

La influencer compartía en sus redes sociales videos de maquillaje de baile e incluso algunas reflexiones personales.