Juez avala el primer traslado por identidad de género a la cárcel de varones de Manizales

Manizales

Mujer que se identifica como hombre solicitó el traslado de la cárcel Villa Josefina de mujeres a la de varones en Manizales, un juez de la república aceptó la solicitud y ya se efectuó esa orden. Este es uno de los primeros casos de ese tipo que se han presentado en el país y expertos dicen que este es un reto muy grande para los centros asistenciales

Esta persona se llamaba Katherine Alexandra Rodríguez Cano y ahora se identifica como Alexander Rodríguez Cano, de 34 años, integrante de la comunidad LGTBI. En el mes de septiembre solicitó el cambio de cárcel de la de mujeres a la de hombres, lo cual fue avalado por un juez de la república. Este acto ha generado un avance para los derechos de las comunidad LGTBI, pero un reto para el sistema carcelario. Caracol Radio habló con el director de la cárcel que por directriz del Inpec no pudo entregar declaraciones públicas, pero sí calificó este hecho como un gran reto para las instituciones de Colombia.

Desde el 31 de enero pasado paga 10 meses y 20 días de prisión, por tráfico de estupefacientes, al ser sorprendido con droga en la Galería de Manizales.

“Efectivamente el caso concreto representa un avance en materia de reconocimiento de identidad de género, pero también al mismo tiempo evidencia una urgencia de revisar las condiciones de la atención, identificar también cuáles son los vacíos institucionales y evaluar la pertinencia en la construcción de unos lineamientos bien claros que orienten la actuación del Estado “, Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales

La revista Cambio informó este lunes 20 de octubre que su documento de identidad lo reconoce como hombre desde 2011 y la Registraduría Nacional actualizó su identificación hace tres años, pero aun así el Inpec lo ubicó inicialmente en Villa Josefina, siguiendo el criterio de genitalidad y no de identidad de género.