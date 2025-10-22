Iván Cepeda tras el fallo de Uribe: “el propósito no es la cárcel, es la justicia y la verdad”

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Cepeda expresó tranquilidad y señaló que en la lucha contra la impunidad y por los derechos, hay momentos en que prevalece la justicia y otros en que no. Destacó la importancia de tomar estas situaciones con moderación y perseverancia.

Cepeda aclaró que su candidatura presidencial no se fundamenta en el encarcelamiento de Uribe Vélez, a pesar de que algunos de sus seguidores y víctimas del caso puedan verlo así. Insistió en que su objetivo es la justicia y la verdad, y hará lo necesario para que estas prevalezcan, pero no es el contenido central de su campaña política.

Mencionó que en los últimos dos meses ha presentado un programa de gobierno con ocho planteamientos, al que se sumará un noveno esta misma noche. Este último aborda un “poder constituyente”, que no debe confundirse con una Asamblea Constituyente.

